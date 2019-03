CB Amministrazioni punta sulla trasparenza ed amplia i servizi ai condomini

(Torino, 19 marzo 2019) – Torino, 19 marzo 2019 – CB Amministrazioni, societa’ che opera nel settore condominiale e immobiliare a Torino e Milano da oltre 20 anni, si distingue ancora una volta sul piano della trasparenza e dei servizi offerti.

La societa’, gia’ pioniera per la digitalizzazione nella gestione condominiale, offre a consiglieri e condo’mini la possibilita’ di usufruire – attraverso l’area riservata del proprio sito internet – di utili servizi, gratuiti e personalizzati.

Oggi, CB Amministrazioni rinnova il suo canale di comunicazione diretto con i clienti, arricchendolo di nuove funzionalita’: il servizio infatti, oltre ai principali dati relativi alla gestione condominiale, permette di consultare anche il registro della contabilita’, l’estratto conto bancario e le fatture dei diversi fornitori, in una logica di totale trasparenza tra le parti.

‘Abbiamo iniziato questo percorso piu’ di dieci anni fa, aprendo per i nostri clienti il Condominio Web, una sezione riservata del nostro sito che favorisce le interazioni tra condo’mini e garantisce la trasparenza, permettendo oggi di restare aggiornati anche su tutta la contabilita’ e i documenti di spesa del condominio – , commenta Claudio Barzaghi, titolare e responsabile dello studio CB Amministrazioni. ‘Essere amministratore di condominio, nell’epoca del Condomino 2.0, vuol dire credere nel valore aggiunto che la digitalizzazione mette a disposizione della nostra professione – , conclude Barzaghi.

Lo studio CB Amministrazioni e’ inoltre sempre attento all’efficienza dei costi, accompagnando i suoi clienti per tutto l’iter necessario a usufruire delle agevolazioni fiscali, previste per legge, sulle ristrutturazioni immobiliari e offrendo la consulenza dell’energy manager, in tema di risparmio energetico.

I numeri di CB Amministrazioni confermano l’impegno e la professionalita’ messe in campo: 4 milioni di somme gestite nell’ultimo esercizio per conto dei clienti che esprimono un livello di soddisfazione e fiducia pari al 95%.

Marina Bruno Staff CB AMMINISTRAZIONI SAS Sede di Torino: Via Ascanio Sobrero 20 – 10144 Torino – Tel: 011.4733900 Sede di Milano: C.so Sempione 39 – 20145 Milano – Tel: 02.36728919 W: https://www.cbamministrazioni.it/S: Linkedin

