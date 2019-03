“Calcio per l’Amicizia” apre la settima stagione

– I ragazzi e le ragazze, compresi quelli disabili, partecipano annualmente in “Calcio per l’Amicizia”, promuovendo i valori del programma: amicizia, ugualita’, equita’, salute, pace, fedelta’, vittoria, tradizioni e l’onore.

Saranno organizzati diversi eventi all’interno della settima stagione “Calcio per l’Amicizia” in varie parti del mondo. La composizione mista delle Squadre Internazionali di Amicizia sara’ stabilita nel corso di un’Estrazione Pubblica. Nell’ambito di una missione ambiente, le squadre saranno denominate in onore di specie animali rari e a rischio di estinzione. Sara’ anche festeggiata il Giorno Internazionale “Calcio per l’Amicizia” – sia bambini che adulti sosterranno il programma, prenderanno parte alle partite amichevole e sessioni aperte di allenamento, nonche’ indosseranno i Braccialetti dell’Amicizia, simbolo ufficiale composto da due trame di colore blu e verde, le quali incarnano colore del cielo pacifico e del campo di calcio.

I giovani giornalisti dalle varie parte del mondo si cimentano in Centro Stampa Internazionale per Bambini, riportando gli eventi della nuova stagione “Calcio per l’amicizia”. I ragazzi svilupperanno le abilita’ professionali occorrenti di reporter, riusciranno ad applicare le conoscenze nuove in eventi finali, nonche’ avranno la possibilita’ di lavorare con i media principali del mondo nel ruolo di corrispondente freelance.

In quest’anno oltre i Giornalisti, Allenatori e Giocatori ai giovani partecipanti riuniranno i giovani Arbitri – gli allievi di scuole di arbitri provenienti dai vari paesi. Tutti quanti diventeranno per qualche giorno una parte del Campo Internazionale dell’Amicizia e parteciperanno agli eventi sportivi e formativi: workshop dei calciatori di fama, lezioni sotto la guida di Allenatori Giovani, masterclass e giochi nell’ambito Scuola “Nove Valori”.

Nel corso degli eventi conclusivi si sara’ tenuto il Forum Internazionale “Calcio per l’Amicizia”. L’evento chiave del programma diventera’ il Campionato Mondiale di “Calcio per l’Amicizia” con la finale che si disputa proprio nel cuore di Madrid alla piazza centrale Plaza Mayor. Al termine della settima stagione del programma “Calcio per l’Amicizia” i partecipanti degli eventi conclusivi assisteranno alla finale della UEFA Coppa dei Campioni 2019, che avra’ luogo allo stadio Wanda Metropolitano di Madrid.

“Programma “Calcio per l’Amicizia”, realizzato da PJSC Gazprom, introduce tramite lo sport i bambini nei valori umani e abbassa le barriere, il che dara’ loro l’occasione di trovare la propria vocazione e di essere ascoltato. Questa piattaforma fornisce la possibilita’ di imparare a lavorare nell’ambito interculturale, promuovendone cosi’ la formazione della comunita’ sportiva globale”, disse Michel Puech, fondatore e capo Soccer Barcelona Youth Academy.

“Grazie a una portata globale e valori positivi radicati, ottenendo una popolarita’ enorme, il programma “Calcio per l’Amicizia” ha costituito indubbiamente uno strumento potente che distrugge le barriere economiche e sociali, ma anche ci aiuta di comprendere se’ stesso e la gente attorno a noi”, disse Anania Kambodzh, Giovane giornalista dall’India (15 anni).

Il Programma Sociale Internazionale per Bambini “Calcio per l’Amicizia” si organizza da PJSC Gazprom dal 2013. I valori chiave avanzati dai partecipanti del programma sono amicizia, ugualita’, equita’, salute, pace, fedelta’, vittoria , tradizioni e l’onore. La realizzazione del programma e’ sostenuta da UEFA, FIFA, Comitato Olimpico internazionale, Federazioni di calcio dei molteplici paesi, Fondazioni per i bambini internazionali, calciatori di fama e club calcistici piu’ importanti del mondo. Entro le sei stagioni passate il programma ha riunito oltre 5.500 partecipanti ed ha acquisito oltre 4.5 milioni di sostenitori, ivi compresi i famosi atleti, pittori, politici.

