BrianzAcque celebra World Water Day con le scuole

Il mondo della scuola e' il destinatario dell'iniziativa di BrianzAcque per celebrare la Giornata Mondiale dell'Acqua, World Water Day. Venerdi' 22 marzo, l'azienda dell'idrico locale premiera' le classi che hanno portato a termine il progetto educativo di e-learning AcquaBook.

Avviato nel settembre scorso con altre imprese della Water Alliance- Acque di Lombardia il percorso, rivolto agli alunni di eta’ compresa tra gli 8 e i 12 anni, vivra’ il momento clou al Cinema Capitol di Monza. ‘Quest’anno, abbiamo pensato di dare valore alla ricorrenza del World Water Day, istituito dall’ONU nel 1992, incontrando e premiando insegnati e allievi che hanno scelto di approcciare il delicato tema dell’acqua e della sua tutela, utilizzando tecnologie digitali e metodi d’apprendimento innovativi rispetto a quelli tradizionali. Crediamo che in questo modo i ragazzi possano, mantendendo il ruolo di studenti, interpretare anche quello di formatori per adulti, partendo dai loro genitori – – spiega il Presidente e Ad di Brianzacque, Enrico Boerci.

La piattaforma multimediale ‘Aquabook – si compone di 4 moduli con un mix di lezioni online e di giochi interattivi. Permette di conoscere le proprieta’ e le caratteristiche dell’acqua di rete, buona e sicura. Insegna come funziona il ciclo idrico integrato: dal rubinetto allo scarico, fino al ritorno alla natura attraverso la depurazione. Aiuta a comprendere la salvaguardia e la valorizzazione di questo bene prezioso, attraverso stili di vita attenti e consapevoli.

Ad allietare la mattinata del World Water Day, l’esibizione del cantautore Little Pier con un repertorio di canzoni dedicate all’ amore per la natura e per l’ambiente. Tra i brani piu’ rappresentativi ‘Come un gigante spazzolino”, l’inno dell’ H20 scritto con 250 bambini di tutta Italia al termine del progetto ‘Il futuro scorre sulle note dell’acqua – realizzato tra marzo e maggio dell’anno scorso da BrianzAcque in numerosi regioni d’Italia, da Nord a Sud.

