Aldo Baglio, Valerio Mastandrea, Chiara Martegiani e Barbora Bobulova inaugurano il Detour

DETOUR. FESTIVAL DEL CINEMA DI VIAGGIO

Padova • Abano Terme | 22-31 marzo 2019 | 7a edizione

settima edizione di Detour. Festival del Cinema di Viaggio

avrà luogo a Padova e Abano Terme dal 22 al 31 marzo 2019. Il Festival, organizzato dall’associazione culturale Cinerama,

diretto dal regista Marco Segato e

presieduto dal produttore Francesco

Bonsembiante, si propone come luogo di incontro e confronto sul tema del viaggio con film inediti, eventi speciali, concerti,

incontri e laboratori.

Dal 22 al 24 marzo, il Comune di Abano Terme, che per la prima volta ospita il Festival, diventerà

la capitale del cinema italiano

ospitando proiezioni, eventi speciali, e un’intera sezione del Festival – Viaggio in Italia, una sezione

competitiva che vedrà sei opere prime

italiane concorrere per un Premio che verrà assegnato dal pubblico del

Festival. Numerosi gli ospiti di

prestigio: da Aldo Baglio (del trio

comico Aldo, Giovanni e Giacomo) a Chiara

Martegiani, da Valerio Mastandrea

a Barbora Bobulova, da Francesco Bruni a Enzo Monteleone. Tutti gli

eventi avranno luogo al cinema Marconi.

Aldo Baglio in “Scappo di casa” di Enrico Lando

La giornata di venerdì 22 marzo comincerà con la proiezione dei film Manuel, di Dario Albertini (ore 16.45) e della commedia on the road Due piccoli italiani, di Paolo Sassanelli (ore 19.00). Evento di apertura sarà la proiezione (ore 21.30) di Scappo a casa, scatenata commedia degli equivoci interpretata da Aldo Baglio del trio Aldo, Giovanni e Giacomo. Nel film, Aldo interpreta Michele, un uomo ossessionato dall’apparenza, le cui giornate si dividono tra selfie, palestra e donne, nel trionfo della superficialità; ma il destino avrà in mente per lui una vendetta, diabolica e spassosissima… Il film verrà presentato al pubblico dal regista Enrico Lando e dal protagonista Aldo Baglio.

Saremo giovani e bellissimi

Il

primo appuntamento di sabato 23 marzo

sarà il Detour Pitch (ore 10.00). Durante questo incontro a ingresso libero, il pubblico

interessato avrà modo di assistere a un momento cruciale nella realizzazione di

un film, quello che porta l’autore della storia a confrontarsi con il

pragmatismo del produttore cinematografico, la figura cioè che si assume

l’onere dei costi di produzione del film. Detour

Pitch vedrà sei giovani autori

confrontarsi con i produttori di

rinomate case di distribuzione italiane: Andrea

Stucovitz, Nadia Trevisan, Francesco Bonsembiante e Gianfilippo Pedote.

Alle

ore 16.00, il Marconi ospiterà una lezione speciale di cinema: un incontro

per parlare di storie, cinema e viaggi in compagnia degli sceneggiatori Enzo

Monteleone (El Alamein, Marrakech Express e il premio Oscar Mediterraneo) e Francesco Bruni (Il capitale

umano, La prima cosa bella, Ovosodo), autori che hanno da sempre

messo il viaggio al centro dei loro film. L’evento

è a ingresso libero.

A

seguire, i film: alle ore 19.00, Saremo

giovani e bellissimi di Letizia

Lamartire, storia del rapporto simbiotico tra un’ex popstar e il figlio

chitarrista che la accompagna nelle esibizioni dal vivo; il film verrà presentato al pubblico dall’attrice protagonista,

Barbora Bobulova.

Alle

ore 21.30, gli attori Valerio Mastandrea e Chiara Martegiani presenteranno Ride, esordio alla regia dello

stesso Mastandrea. Il film è una toccante cronaca della vita dopo di una donna che perde il marito in

un incidente di lavoro, a un giorno dal funerale.

Ride di Valerio Mastandrea

Domenica 24 marzo, le proiezioni inizieranno alle ore 17.00 con La terra dell’abbastanza

dei fratelli Fabio e Damiano D’Innocenzo,

una dura parabola noir ambientata nella profonda periferia romana; alle ore 19.15 toccherà invece ad un film

divertente e allo stesso tempo poetico come Hotel Gagarin, di Simone Spada, storia di un gruppo di

squattrinati (nel cast Claudio Amendola, Luca Argentero, Giuseppe Battiston,

Barbora Bobulova…) inviati in Armenia a girare un film e lì abbandonati dal

proprio produttore.

Alle ore 21.30 verrà infine proiettato il

film La

paranza dei bambini, tratto dall’omonimo romanzo di Roberto Saviano; un film che parla di

ragazzini allo sbando, in una Napoli attualissima che sembra non lasciare

scampo. Il film è stato premiato al Festival di Berlino per la miglior

sceneggiatura.

La paranza dei bambini

L’edizione

2019 di Detour. Festival del Cinema di

Viaggio è realizzata con il contributo del Comune di Padova e del Comune

di Abano Terme, con il sostegno della Fondazione

Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo e in collaborazione con Intesa Sanpaolo. Sponsor del progetto

sono l’Associazione Albergatori Termali

Abano Montegrotto, L’Image, Birrificio Antoniano, Printmateria, R&nt, Grafica Atestina

e Imago Magica. Un ringraziamento

particolare all’Hotel Ariston Molino

Buja, l’Abano Ritz Hotel e l’Hotel Plaza Abano Terme per la

disponibilità ad accogliere gli ospiti. La settima edizione di Detour. Festival del Cinema di Viaggio

si avvale del patrocinio del Ministero dei beni e delle attività

culturali, della Regione del Veneto,

dell’Università degli Studi di Padova

e del Sindacato nazionale dei Critici

Cinematografici.

Per informazioni

www.detourfilmfestival.com

(Studio Pierrepi)