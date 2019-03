Open Fiber: “Con la fibra cresce anche il Pil”

Roma, 18 mar. (AdnKronos) – L’Orgoglio di ”costruire le autostrade digitali del Paese, che cambieranno radicalmente in meglio la vita degli italiani”. Elisabetta Ripa, al timone di Open Fiber da 15 mesi, lo spiega in un’intervista a ‘QN’. ”Innanzitutto c’e’ una correlazione con la crescita del Pil: aumenta di 1,5 punti ogni 10% di penetrazione della fibra ultrabroadband sul territorio -continua Ripa-. In termini concreti, significa inclusione sociale per le famiglie, ormai Internet e’ un diritto universale, e recupero di produttivita’ per tutte le aziende di medie dimensioni che possono presentare in rete i propri prodotti e servizi. E’ il caso di un architetto di Anguillara, uno dei nostri primi clienti nella sperimentazione, che grazie alla fibra ha potuto valorizzare il business”.

”Sono soddisfatta per la velocita’ di realizzazione del piano che, quando sono arrivata, era un progetto bellissimo soprattutto sulla carta visto che era stato appena avviato: -aggiunge Ripa- abbiamo raddoppiato la nostra rete (5 milioni di unita’ cablate) e soprattutto, abbiamo sviluppato il Sud con il recupero di aree che sono rientrate nel sistema produttivo. Mi inorgoglisce il triplete nelle aree C e D a fallimento di mercato, dove abbiamo vinto tutte le gare: a fine 2018 avevamo aperto gia’ cantieri in mille comuni. Mi inorgogliscono le risorse umane: 800 persone super motivate e competenti. Ma il viaggio e’ lungo e non stiamo viaggiando ancora alla velocita’ massima”.

(Adnkronos)