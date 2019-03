Napoli, Hard Rock Cafe ‘sbarca’ alla Borsa Mediterranea

Roma, 18 mar.- (AdnKronos) – Dal 22 al 24 Marzo Hard Rock Cafe partecipa per la prima volta alla Borsa Mediterranea del Turismo di Napoli, giunta alla 23esima edizione, con uno stand nel Padiglione 5. Confermando la propria attenzione ai trend socio-culturali e turistici, si spiega in una nota, “il brand si rivolge agli operatori tristici incoming e outgoing, alle agenzie di viaggio con servizi e pacchetti ad hoc a seconda delle esigenze: dall’organizzazione di colazioni, brunch, pranzi o cene per gruppi, feste private, sfilate di moda, matrimoni, serate di gala, fino alla pianificazione e programmazione di cene ed eventi aziendali, convention, mice e incentives, meeting, lanci di prodotto, team building, conferenze stampa a cui e’ possibile associare, per gli ospiti, una ricca offerta di merchandise proveniente dai Rock Shop e anche programmi didattici per le scuole. Una collaborazione che e’ certificata oggi da un consolidato posizionamento del brand sul mercato turistico italiano”.

Hard Rock Cafe sottolinea di essere “orientato non solo alla soddisfazione delle esigenze e delle richieste dei suoi ospiti, ma anche ai mutevoli bisogni sociali di appartenenza, divertimento e svago, in nome della qualita’. L’obiettivo e’ far vivere un’esperienza unica e indimenticabile, creando valore e soddisfazione. Un impegno che si traduce sia nella fidelizzazione al brand da parte del turista, sia in endorsment positivi sulla propria esperienza”.

Per questo, Hard Rock Cafe “e’ attento a cogliere le opportunita’ dei social in cui l’attivita’ e la condivisione si integrino con proposte eterogenee di eventi esperienziali, tanto cari al turista del nuovo millennio. Roma, Firenze e Venezia sono le sedi dei Cafe italiani che in sinergia con tutte le sedi europee portano il successo e l’esperienza nel mondo turistico incoming alla BMT di Napoli”.

Peraltro i numeri parlano chiaro: 80.000 Rewards members a livello nazionale, con cui Hard Rock Cafe comunica mensilmente tramite newsletter interna, 271.397 followers solo su Facebook per la comunicazione online, da sempre molto efficace e seguita da clienti e fan del brand, 31.100 su Instagram, 19.526 su Twitter, 4.000 bambini iscritti al programma Roxtars, 46.000 studenti, provenienti da tutta Italia, accolti con il progetto didattico School of Hard Rock dal 2010 a oggi. Dati che “fanno di Hard Rock Cafe un punto di riferimento importante sia a livello educativo, sia di marketing e turismo”.

Tra le iniziative piu’ apprezzate, i menu gruppi e soprattutto la School of Hard Rock, progetto formativo per favorire l’interesse dei ragazzi verso la storia della musica, dedicato agli studenti delle classi primarie e secondarie di primo grado. “Un progetto che gli e’ valsa la prestigiosa partnership con Grimaldi Lines Tour Operator. Le navi della Compagnia, infatti, ospiteranno una serie di percorsi di alternanza scuola-lavoro a cura degli esperti di Hard Rock Cafe”.

Un brand non solo propositivo ma anche e soprattutto proattivo, in grado di anticipare, agevolare e coinvolgere le piu’ diverse esigenze del turista, innovando e allineando periodicamente le proposte food al trend del mercato, con un’offerta certificata dal raggiungimento di oltre 18 milioni di clienti l’anno in Italia. Le prossime aperture, “dalla Spagna all’India, confermano la volonta’ di portare un’esperienza unica e indimenticabile in tutto il mondo”. Il brand internazionale, oltre ai 184 Cafe in 76 Paesi, presenta un’offerta che comprende anche 12 casino e 27 hotel-casino.

(Adnkronos)