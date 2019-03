Mobilita’ urbana, nuove tecnologie e innovazioni di settore. Se ne parla a “The Mobility”, il nuovo programma su Le Fonti Tv

(Milano, 18 marzo 2019) – A poche ore dalla conclusione dell’ottantanovesima edizione del Salone Auto di Ginevra, che anche quest’anno non ha mancato di richiamare le principali case automobilistiche, Le Fonti Tv presenta gli highlights del settore

Milano, 18 marzo 2019 – The Mobility assume la forma di un focus settimanale che ruota intorno al mondo della mobilita’. Uno spazio in diretta con ospiti e servizi dedicati ai tanti temi legati al mondo automotive, le evoluzioni aziendali e le innovazioni che contraddistinguono il settore piu’ in vista in questo momento quando si parla di rivoluzione elettrica. A discuterne in studio nella prima puntata, in onda martedi’ 19 marzo alle ore 17.30 su LeFonti.TV (www.lefonti.tv), Serena Cappelletti, giornalista specializzata sul comparto ‘automotive – .

Un’agenda ricca di ospiti e appuntamenti lunga trenta puntate ci accompagnera’ nel corso di questo 2019 e culminera’ in una serata Le Fonti AwardsR dedicata all’eccellenza del settore della Mobilita’.

Focus di questa puntata il Salone Auto di Ginevra, dove Le Fonti TV si e’ recata per raccogliere tutti gli sviluppi, gli aggiornamenti e le anteprime riguardanti gli ultimi modelli prodotti. Particolare attenzione e’ stata prestata alla presentazione di Ferrari F8 Tributo, Lamborghini Huracan Evo Spyder, Toyota Supra e Bugatti La Voiture Noire. Non meno attenzione e’ stata meritata dal comparto delle auto elettriche come Mercedes Formula E e Eqv, Polestar 2, Honda E-Prototype, Kia Imagine e E-Soul. Al contrario, chi preferisce le auto per un utilizzo giornaliero non sara’ rimasto deluso da Peugeot 208, Renault Clio e Suzuki Panoramica.

Ogni settimana si parlera’ delle principali novita’ del settore attraverso interviste in studio, presentazione dei nuovi modelli, test drive ed eventi. ‘In che direzione stiamo andando? – ‘Come sta cambiando il modo di vedere i mezzi di trasporto? – ‘Quale visione abbiamo dell’automobile? – sono solo alcuni dei quesiti che verranno discussi ed indagati. L’elettrico e’ entrato nella mobilita’ pronto a creare nuove abitudini fornendo un nuovo modo di vivere le citta’ e gli spostamenti e scatenando una rivoluzione che passa attraverso la tecnologia, i sistemi di sicurezza ed il design.

The Mobility’The Mobility – nasce dall’esigenza di conoscere in modo piu’ approfondito il nuovo concetto di ecosistema urbano. Mobilita’ sostenibile, tecnologia, rivoluzione elettrica, linee e design: questi i contenuti del nuovo format di Le Fonti TV. L’avvento della mobilita’ elettrica ed il conseguente spostamento in un mondo fatto di contenuti, forme, visioni e colori nuovi. Nuovi business nella mobilita’, l’etica e lo sviluppo dell’intelligenza artificiale al servizio dell’uomo, come cambia il modo di socializzare e i valori nell’educazione stradale. Nuove modalita’ di spostamento e conseguenti nuove valutazioni giuridiche. Valori, parametri, esigenze che vivremo insieme settimanalmente. Un programma per essere al passo con uno scenario in movimento verso un ambiente sempre piu’ sostenibile. Una fotografia del mondo della mobilita’ che cambia attraverso le esperienze delle aziende del settore automotive che hanno saputo adeguarsi e rinnovarsi. Imprenditori e manager in primo piano per raccontare il proprio punto di vista e la strategia dell’azienda in tema di evoluzione, descrivendo la filosofia, la missione ed i valori della tradizione che si celano dietro le scelte che legano le storie delle aziende a questo nuovo modo di muoversi nel mondo. ‘The Mobility – vuole essere una trasmissione in diretta semplice ed efficace basata sull’informazione e l’attualita’ del mondo della mobilita’ in sintonia con le linee editoriali economiche-finanziarie della rete.

Le Fonti TVLe Fonti TV e’ la prima vera live streaming television. Nata nel cuore di Milano, la televisione e’ riuscita in breve tempo ad imporsi nel panorama dell’informazione finanziaria, economica e giuridica. Grazie ad una programmazione ricca di appuntamenti tematici e un’informazione puntuale e rigorosa, Le Fonti TV segue quotidianamente in diretta le principali notizie economiche e politiche a livello internazionale dandone un’interpretazione imparziale ed evidenziandone l’impatto sui diversi settori e il business. Le Fonti TV e’ una realta’ affermata, ma in continua crescita che sfrutta il nuovo approccio di TV liquida per espandere il proprio audience. Sono infatti diverse le piattaforme da cui poter vedere la diretta di Le Fonti TV, partendo dal sito dedicato www.lefonti.tv, ma anche su YouTube, Facebook e siti verticali partner.

Per informazioni:

Ufficio Stampa [email protected]

+39 02 87386306

Sito Web:www.lefonti.tvFB: @LeFontiGroup Twitter: @LeFonti_Group Linkedin: https://www.linkedin.com/company/299661/

(Immediapress – Adnkronos

Immediapress e’ un servizio di diffusione di comunicati stampa in testo originale redatto direttamente dall’ente che lo emette. Padovanews non e’ responsabile per i contenuti dei comunicati trasmessi.)