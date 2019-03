Le Giornate Fai di Primavera in Veneto

27ª EDIZIONE

GIORNATE FAI DI PRIMAVERA

Evento nazionale di partecipazione attiva

e di raccolta pubblica di fondi

Sabato 23 e domenica 24 marzo 2019

In Veneto quarantacinque le aperture straordinarie coinvolte 

Sabato 23 e domenica 24 marzo 2019 il FAI – Fondo Ambiente Italiano invita tutti a partecipare alle Giornate FAI di Primavera per guardare il Veneto come non abbiamo mai fatto prima e costruire un ideale Ponte tra culture che ci farà viaggiare in tutto il mondo.

Lo splendido paradosso della bellezza italiana è l’essere insieme

quotidiana e straordinaria, a volte sontuosa ed esplicita, altre nascosta e

ferita, ma sempre così profondamente nostra da definire chi siamo e ricordarci

gli innumerevoli intrecci che hanno tessuto le nostre origini, lasciando

impronte nel nostro patrimonio culturale quasi fossero indizi

In occasione delle Giornate FAI, la scoperta di un luogo

speciale dell’immenso patrimonio paesaggistico italiano non è solo

un’esperienza che va ad arricchire il bagaglio culturale di ogni visitatore, ma

un’occasione

straordinaria di incontro tra persone di età, interessi,

provenienza diversi unite dal desiderio di conoscere luoghi eccezionali del

proprio territorio. Luoghi di cui tornare a fruire come visitatori e sui quali

accendere i riflettori affinché possano essere tutelati e valorizzati.

«Ritornano le Giornate FAI di Primavera, uno

degli appuntamenti principali del FAI Fondo Ambiente Italiano, quest’anno alla

27° edizione. Più di 1000 i luoghi che

si potranno visitare in Italia, spesso sconosciuti o mai aperti prima che,

grazie ai volontari, alle delegazioni, agli Apprendisti Ciceroni, verranno

presentati al pubblico. In Veneto sono 45 i beni che verranno aperti- ha

sottolineato Ines Lanfranchi Thomas,

presidente regionale FAI – sono ville,

palazzi, aree poco conosciute, spazi privati o pubblici che per due giorni, si

apriranno al pubblico, affiancati dai tanti volontari Delegazioni regionali,

provinciali e Gruppi Giovani, e grazie agli Apprendisti Ciceroni, tutti insieme

impegnati per far vivere e rivivere uno straordinario territorio come è il

Veneto. Un ringraziamento particolare va anche ai volontari della Protezione

Civile che con il loro lavoro capillare e la loro collaborazione rendono

possibile l’evento. Vi aspettiamo numerosi, state al nostro fianco per

un’Italia più conosciuta e quindi più amata perché si ama ciò che si conosce e

si protegge ciò che si ama».

La manifestazione è

anche un importante evento di raccolta fondi e un’occasione per raccontare a

tante persone gli obiettivi e la missione della Fondazione. Per questo, all’accesso di ogni luogo aperto verrà chiesto ai visitatori un contributo facoltativo, preferibilmente da 2 a 5 euro: i preziosi contributi raccolti saranno destinati al sostegno delle attività

istituzionali del FAI.

«Per il quinto anno consecutivo le Giornate FAI di Primavera chiudono la

Settimana dedicata dalla Rai ai beni culturali in collaborazione con il FAI – prosegue Ines Lanfranchi Thomas – Dal 18 al 24 marzo, infatti, la Rai racconterà

luoghi e storie che testimoniano la varietà, la bellezza e l’unicità del nostro

Paese: una maratona televisiva e radiofonica di raccolta fondi a sostegno del

FAI, per sensibilizzare sempre più italiani sul valore del nostro straordinario

patrimonio artistico e paesaggistico e per promuoverne la partecipazione attiva».

In veneto sono

quarantacinque le aperture straordinarie coinvolte nelle

Giornate di Primavera. Ad affiancare i volontari nell’accogliere e guidare i

visitatori, ci saranno gli Apprendisti

Ciceroni, studenti della scuola di ogni ordine e grado che hanno scelto con

i loro docenti di partecipare nell’anno scolastico a un progetto formativo di

cittadinanza attiva, un’iniziativa lanciata dal FAI nel 1996, che coinvolge

ogni anno studenti felici di poter vivere e raccontare da protagonisti, anche

solo per un giorno, le meraviglie del loro territorio.

Per gli orari di apertura è possibile consultare il sito www.giornatefai.it

BELLUNO

Palazzo Doglioni detto il “Botegòn”

La delegazione FAI di Belluno, in occasione delle Giornate

FAI di Primavera attende i visitatori a

Palazzo Doglioni detto

il “Botegòn”. Nel

cuore dell’antico Borgo Piave a Belluno, il porto fluviale della città da dove

transitavano le zattere che portavano a Venezia, si trova Palazzo Doglioni,

soprannominato popolarmente il “Botegon”, ovvero taverna. Appartenuto

alla nobile famiglia Doglioni, risalta rispetto alle abitazioni limitrofe per

le caratteristiche architettoniche cinquecentesche anche se l’impianto risulta

essere quattrocentesco e gli ultimi interventi sono dei primi anni del

Seicento. Durante il recente restauro complessivo sotto il controllo della

Soprintendenza di Venezia e in seguito al quale l’intero edificio venne poi messo in vendita, sono stati

rinvenuti e restaurati molti affreschi di grande pregio ed interesse.

Palazzo Bembo. Fatto erigere nel 1568 dal vescovo

Giulio Contarini per ospitare il Seminario dei Chierici, Palazzo Bembo fu

trasformato nel 1750 dal vescovo Bembo e mantenne la funzione di seminario fino

al 1793, quando venne ceduto dal vescovo Alcaini che lo fece convertire in

ospedale. Successivamente l’edificio fu ampliato a nord, in tre fasi

successive, in quella che oggi è detta Ala Caffi. Sede dell’ospedale della

città fino a una ventina d’anni fa, dopo anni di inutilizzo, è stato oggetto di

un completo restauro che ha fatto emergere le parti legate alla sua evoluzione

nel tempo. Il restauro è quasi ultimato e le Giornate di Primavera saranno

un’occasione unica per poterlo percepire così com’è, prima che venga arredato e

riaperto al pubblico come spazio espositivo.

PADOVA E

PROVINCIA

Sono nove tra Padova e

provincia i siti aperti in occasione delle Giornate di Primavera

Palazzo Zacco (Circolo Ufficiali, Prato della

Valle). L’edificio fu commissionato dal nobile

Marco Zacco che nel 1555 ne affidò il progetto al noto architetto bergamasco

Andrea Moroni. Il Palazzo che probabilmente venne eretto inglobando precedenti

edifici, venne completato nel 1557, caratterizzato da una teoria di lunette ed

obelischi posti a coronamento della cornice. Fino agli inizi dell’Ottocento di proprietà della famiglia Zacco, venne venduto

alla Congregazione mechitarista armena e in seguito acquistato dal Comune di

Padova e da esso venduto allo Stato nel 1904. Dal 1954 è la sede del Circolo

Ufficiali.

Palazzo Nalin (Padova, via Marsala 49) Il palazzo

sorge in un’area molto antica, tanto da ipotizzare che nella sua costruzione

siano state riutilizzate strutture di fondazione risalenti al periodo romano.

L’edificio, sicuramente rimaneggiato nel tempo, assunse un aspetto molto vicino

a quello attuale alla fine del Seicento, un ampio scalone in marmo porta al

piano nobile dove, nonostante alcuni adattamenti, conserva caratteristiche e

atmosfere di casa altoborghese ottocentesca. Dalle finestre poste sul retro si

può godere la vista del platano monumentale, di oltre trecento anni, che cresce

nel del giardino dell’adiacente Palazzo Papafava, realizzato su progetto di

Giuseppe Jappelli. Tra quanti abitarono il palazzo va ricordato Enrico

Catellani insigne giurista di origine ebraiche, per oltre 45 anni titolare

della cattedra di Diritto Internazionale della Facoltà di Giurisprudenza.

Partecipò alla Prima guerra mondiale e per le onorificenze conseguite fu

nominato senatore. Non si iscrisse mai al Partito Fascista e l’ultima fase

della sua vita fu tristemente segnata e condizionata da tragici eventi storici.

Allontanato e isolato dal contesto accademico e culturale, nel 1944 gli furono

confiscati i beni e tutta la preziosa biblioteca personale di oltre 5000

volumi. Passò gli ultimi anni della sua

vita chiuso nella sua abitazione occupata dalle truppe tedesche. Mori

abbandonato da tutti in ospedale 3 giorni dopo la morte della moglie Lina il 7

gennaio del 1945, abbandonato da tutti. Le visite inizieranno da Palazzo Nalin,

dove saranno formati i gruppi, e da qui proseguiranno per l’Oratorio dei Colombini.

Oratorio dei Colombini (Via dei Papafava, 5-6, Padova). Il

piccolo Oratorio, secondo la tradizione più diffusa, prende il nome dai

componenti di una piccola confraternita composta da ex ladroni chiamati

Colombini per la bontà che manifestarono dopo che S. Antonio li convertì, in

occasione della sua prima venuta a Padova nel 1227. L’Oratorio faceva parte di

un più vasto complesso che comprendeva un chiostrino e un altro Oratorio.

L’intera proprietà fu incamerata dal Demanio in seguito alle soppressioni

napoleoniche, e acquistata nel 1810 dai conti Alessandro e Francesco Papafava

de’ Carraresi. I lavori di demolizione eseguiti nel 1817 conferirono al luogo

l’aspetto attuale. Al suo interno si conservano ancora due testimonianze della

tradizione antoniana, il pulpito in trachite inglobato nella parete di destra

della navata e, nel giardino, il pozzo dentro al quale sarebbe caduto il

breviario di S. Antonio, restituito asciutto dagli angeli.

Gli iscritti alla Fondazione, e chi si iscriverà al FAI in

occasione della manifestazione, potranno godere di ingressi dedicati e accessi

prioritari. Tra le aperture riservate agli iscritti troviamo, in provincia, a Battaglia Terme, l’antica grotta termale naturale del Colle di

Sant’Elena, nota già in epoca longobarda. Nelle sue acque si bagnarono

Plinio il Vecchio, il filosofo Plutarco di Cheronea e Teodorico, re degli

Ostrogoti. Nel corso del XVIII secolo la grotta accolse illustri viaggiatori

del Grand Tour come il filosofo Michel de Montaigne e lo scrittore Stendhal.

Sempre a Battaglia, sarà visitabile l’ex

stabilimento termale “Pietro D’abano”, chiuso ormai da trent’anni. Nato per

volontà della Cassa Nazionale per le Assicurazioni Sociali, l’attuale stabilimento INPS di

Battaglia Terme sorge dove un tempo si trovavano il Grand Hotel delle Terme, lo

stabilimento Sant’Elena e gli annessi, tutti di proprietà dei conti Angelo e

Gabriele Emo. Acquistati gli edifici nel 1927 si sarebbe dovuto procedere ad

una ristrutturazione, ma si preferì la completa demolizione per poter

ricostruire in posizioni ritenute più idonee. Il nuovo complesso termale,

costituito da due padiglioni distinti destinati ad accogliere e curare gli

assicurati dell’allora Istituto Nazionale Fascista della Previdenza Sociale e i

privati, fu inaugurato alla presenza dalle locali autorità nel 1936. Dopo la

parentesi della guerra lo stabilimento riprese la sua vocazione alle cure

termali fino al 1993, anno della sua chiusura. Al suo interno ancora molti sono

gli oggetti che possono raccontare l’attività di cura che vi si svolgeva.

A Vigonza, sono

tre i siti che saranno visitabili durante le Giornate del FAI.

Il Chiostro dell’ex

Convento di Santa Margherita (Via Carpane, 1, Vigonza). Il chiostro è ciò che rimane del

convento di Santa Margherita, la cui esistenza è attestata per la prima volta

da atti di compravendita risalenti al 1136 e al 1138. In seguito, nel 1155, fu

concesso con bolla papale ai canonici regolari di Sant’Agostino, dediti alla

cura delle anime e degli ammalati. Una lapide murata sul campanile testimonia

l’inizio della sua costruzione (1454), altre notizie sul complesso si evincono

dai resoconti delle visite pastorali, che danno ampie descrizioni della

canonica e della chiesa, confermate dagli scavi archeologici eseguiti in

occasione dei lavori di restauro.

Borgo Rurale “Fratelli Grinzato”

Il Borgo rurale

“Fratelli Grinzato”, realizzato nel 1938 su progetto dell’architetto

Quirino De Giorgio (1907-1998), si inserisce in un ampio programma del regime

fascista, volto a realizzare nuovi insediamenti nei luoghi interessati dagli

interventi di bonifica agraria e a migliorare le condizioni abitative della

popolazione contadina. L’intervento urbanistico ed architettonico di Vigonza è

di particolare interesse perché uno dei meglio conservati. L’autore,

l’architetto Quirino De Giorgio, esponente di spicco del movimento futurista

attivo in particolare a Padova e nei territori circostanti, coglie l’occasione,

offerta dai suoi legami con gli ambienti politici dell’epoca, per mettere in

pratica le sperimentazioni nell’ambito della composizione e della progettazione

architettonica influenzate dal vivace dibattito culturale della cerchia di

artisti da lui frequentati.

Il Castello dei da

Peraga (Via Arrigoni 1, Vigonza), infine, fu edificato dove la via di

collegamento tra Padova e Treviso superava la Tergola, a presidio

dell’importante nodo viario. L’edificio risale al XIII secolo e, fortezza in

origine, attualmente presenta la tipologia tipica del palazzo, dopo aver subito

nei secoli almeno cinque trasformazioni. Sono ancora visibili tracce

dell’antica fortificazione e di una torre, più volte citata da fonti storiche. Dopo

i da Peraga, fu dimora di altre importanti casate, Badoer, Giustiniani,

Michiel, Bettanini, fino a diventare proprietà pubblica nel 1985 con l’acquisto

da parte del Comune.

A Pernumia sarà

invece aperta la settecentesca Villa

Maldura Grifalconi Bonacossi, costruita nella prima metà del Settecento per

volontà di Alvise Grifalconi La villa fu oggetto di diversi passaggi di

proprietà che contribuirono a definire la struttura fino a farla divenire

quella che oggi conosciamo. Nel 1721 fu venduta alla famiglia Maldura che ne

fece la propria residenza di campagna. A questo periodo dovrebbe risalire la

decorazione interna della villa caratterizzata da stucchi alle pareti e da fregi

dipinti che richiamano le antiche grottesche di età romana. Alla famiglia si

deve anche la sistemazione del parco con statue in pietra tenera, la

costruzione di serre e di una limonaia destinate ad accogliere la collezione di

piante provenienti anche dall’estero.

I siti in provincia di

Padova sono curati dal Gruppo FAI Giovani di Padova.

ROVIGO E

PROVINCIA

In occasione delle Giornate FAI di Primavera sono cinque i siti che rimarranno aperti per

accogliere i visitatori, tra Rovigo e

Costa di Rovigo

dav

In città, ad ingresso

esclusivo per gli iscritti FAI sarà visitabile Palazzo Rosada-Ubertone, un palazzetto dai caratteri veneziani

situato nel centro della città. Al suo interno è decorato con stucchi,

affreschi e dipinti di pregevole fattura realizzati alla fine del 1700 e nella

metà dell’800. Originariamente la facciata principale era su Via Miani ed il

piccolo giardinetto sul retro dava direttamente sull’argine dell’Adigetto che

scorreva lungo l’attuale Corso del Popolo. Tre piani di pura bellezza che, ad

esclusione del secondo piano, mantengono le caratteristiche originarie

dell’epoca, con uno scalone monumentale ornato di statue che collega il piano

terra al piano nobile. Travi dipinti, stucchi di diversi colori, pavimenti a

terrazzo, dipinti a pareti e soffitto fanno rivivere a chi entra la maestosità

del periodo storico passato.

Ricche le possibilità tra le quali scegliere a Costa di

Rovigo.

L’Oratorio di Danta

Maria Assunta detta “dei Battuti”. Conosciuta da tutti come Chiesa dei

Caduti per la Patria, nacque come Oratorio nel centro del paese e venne

consacrato nel 1636. Demolito e ricostruito nel 1785, la facciata fu abbellita

ed impreziosita da tre statue collocate sul timpano raffiguranti due figure

femminili e una “Madonna con Bambino”. Il 25 Giugno 1961 la chiesa fu

dedicata ai caduti. Al suo interno di originale rimangono l’altare di Verona,

un’acquasantiera e due confessionali.

Palazzo Bighetti e

Museo etnografico “a l’alboron”. Situata in una delle arterie principali che conduce al

centro di Costa di Rovigo, Casa Bighetti è conosciuta poiché ospita il Museo

Etnografico, ma ai più le sue vicende rimangono sconosciute. Ad un primo esame

infatti la casa padronale viene fatta risalire al XVIII secolo, tuttavia un’analisi più recente ha portato a supporre che l’immobile esistesse già verso la fine del XV secolo. Partendo

comunque dal suo passato più recente, l’ultima famiglia a detenerne il possesso fu appunto quella dei Bighetti,

come riporta un atto notarile redatto da Urbano Piccinato del 1922, nel quale

si attesta che l’edificio passò alla famiglia citata da quella dei

Baruchello. Ospita al suo interno il museo etnografico “a l’alboron”

che offre ai visitatori un percorso sulla civiltà contadina e sul ritmo delle

stagioni spaziando su più fronti senza perdere come fulcro della spiegazione la

storia del paese.

Chiesa di San Giovanni

Battista. La chiesa

di San Giovanni Battista a Costa venne costruita tra il 1162 ed il 1167.

Divenuta presto riferimento non solo per la popolazione locale, ma anche per

quelle confinanti, l’edificio ha

subito nel corso dei secoli alcuni importanti restauri. A seguito di uno di

questi, il soffitto venne affrescato da Giovanni Battista Canal, considerato

dai contemporanei il continuatore di Tiepolo. Risalgono almeno al XVIII secolo

due opere conservate all’interno della

parrocchia: la pala d’altare

raffigurante la Beata Vergine col Cristo morto, S. Giovanni e altri santi

(attribuibile a Fabio Canal) ed il pregevole soffitto della sagrestia

considerato opera di Mattia Bortoloni.

Chiesa di San Rocco

Confessore. Nel ‘500 a Costa di Rovigo si registrò un forte aumento demografico che

rese necessaria l’edificazione a

Costiola di una nuova chiesa per gli abitanti che fino a quel momento avevano

sempre frequentato la Chiesa di San Giovanni Battista. Tra la fine del ‘500 e i primi del ‘600 fu così costruita la chiesa dedicata a San

Rocco ad una sola navata con quattro altari marmorei. Attualmente se ne

conservano soltanto due, degli altri due rimangono solo i paliotti, in marmi

policromi. Gli affreschi del soffitto e della parete a sud sono attribuiti a

Giovanni Battista Canal.

Area esterna dell’Ex zuccherificio. Il grande complesso industriale,

oggi adibito a magazzino, è uno tra le ultime fabbriche saccarifere costruite

in Polesine nel 1900. Edificato dalla della SIIZ (società italiana per

l’industria dello zucchero) contemporaneamente ai due vicini stabilimenti di

Arquà Polesine e Fratta Polesine, inizia la sua produzione nel 1924. Copre un area di produzione della

barbabietola da zucchero di 20 ettari di terreno e si sviluppa a Costa di

Rovigo grazie alla presenza del canale Adigetto e della ferrovia. E’ costituito

dall’architettura tipica di queste fabbriche con un telaio portante in cemento

armato e delle tamponature in mattoni rossi con la peculiarità di avere disegno

geometrico legato alle finestre, agli architravi e ai sottofinestra, oggi meno

leggibile perchè coperto da uno strato di intonaco, che lo rendeva maggiormente

decorativo rispetto agli altri stabilimenti della zona. Cessa la sua attività

nel 1958.

TREVISO

In occasione delle Giornate FAI, la delegazione di Treviso

aspetta i propri visitatori a:

Fornace Gregorj Guerra

Seminario Vescovile. Gli edifici del seminario

vescovile, oggi sede di una scuola di teologia per laici e di una nutrita

biblioteca, un tempo formavano un complesso conventuale dove viveva una fiorente

comunità di Frati Domenicani. Il nucleo originario del convento si formò tra il

XIII e il XIV sec. in un’epoca in cui Treviso godeva di particolare splendore

culturale e artistico. Dopo la soppressione degli ordini religiosi, nel 1839 l’ex convento diventò Seminario Diocesano. Interessanti i

due chiostri cinquecenteschi, il refettorio con l’elegante fregio monocromo sotto il soffitto, il pulpito in

pietra e un affresco nella parete di fondo. Nella Sala del Capitolo Tomaso da

Modena ritrasse sulle quattro pareti, nel 1352, i membri più insigni dell’Ordine, realizzando un

autentico capolavoro: quaranta sono i Domenicani ritratti con fresco realismo,

ognuno nella sua cella, seduto al suo scrittoio e distinto dagli altri per

qualche particolare.

Fornace Gregorj Guerra. La Fornace Guerra Gregorj, storica

fornace nota a livello internazionale anche come centro d’arte, fu fondata come

fabbrica di laterizi nel 1840 da Vincenzo Guerra. Alla sua morte, ne assunse la

direzione il genero Bartolomeo Gregorj che iniziò una produzione di manufatti

d’uso e d’arredo. Dal 1887 il figlio Gregorio Gregorj affidò commissioni a

numerosi giovani artisti tra cui Arturo Martini che vi lavorò tra il 1908 e il

1912. Il complesso, attivo fino al 1963,

dichiarato “testimonianza preziosa di un vecchio mondo in via di

sparizione” è oggi sotto tutela del Ministero dei Beni Culturali e

Ambientali. Notevole e varia fu la produzione dei laterizi, impiegati in

diversi edifici: a Venezia nel cimitero di S. Michele, ai Frari, nel Mulino

Stucky; a Treviso in via XX Settembre, in piazza S. Leonardo, nella chiesa di

Canizzano.

VENEZIA

Sono ben 16 luoghi tra Venezia e provincia che rimarranno

aperti in occasione delle Giornate FAI di Primavera. In città si potrà

visitare:

Scuola Dalmata dei SS.

Giorgio e Trifone. San

Giorgio degli Schiavoni una delle scuole “piccole” di arti e mestieri

e luogo di aggregazione e culto per i molti stranieri in città, fu fondata

quando Venezia acquisì la giurisdizione sull’Istria e la Dalmazia nel 1451 e i

Dalmati (o “Schiavoni) divennero più numerosi. Poiché nel 1502 giunsero le

reliquie di San Giorgio, fu necessario arricchire il piccolo edificio con un

apparato decorativo all’altezza del prestigio acquisito. Fu scelto Vittore

Carpaccio (1465-1520) il cui splendido ciclo pittorico è tuttora integro e

nell’edificio per il quale era stato concepito.

La politica napoleonica di soppressione di chiese e scuole risparmiò la

Scuola grazie alla supplica del Guardian Grande ad Eugenio Beauharnais. Ancora

oggi la scuola mantiene vivo il legame spirituale e culturale tra i Dalmati e

Venezia.

Palazzo Pisani di S. Stefano

Ad ingresso esclusivo

per gli iscritti FAI è Palazzo

Pisani di S. Stefano, una delle costruzioni più grandiose, complesse e

affascinanti di Venezia. Il palazzo fu eretto nel 1614-15 per volontà della

famiglia Pisani detta “del banco” per aver fondato nel sec. XV una

“banca di cambio” a Rialto. In parte distrutto da un violento

terremoto nel 1643, nel 1728 il palazzo fu ampliato e sopraelevato su progetto

del Frigimelica che aggiunse un secondo piano nobile, un’ala con una ricchissima biblioteca

aperta al pubblico e un salone da ballo. L’imponente facciata sul campiello,

tutta in pietra d’Istria, è tripartita;

al centro del primo e secondo piano nobile, due enormi serliane. Alla fine del

sec. XVIII, con gli ultimi interventi di ristrutturazione, il palazzo arrivò ad

avere ben 200 vani. Acquisito dal demanio nel 1940 con una convenzione tra

Stato e Comune, è diventato sede del Conservatorio.

Complesso del Pio Loco

delle Penitenti. Fondato

nel 1703 da Giovanni Badoer, era un Istituto laico nato per accogliere e

redimere le ex prostitute. Nel 1730, su progetto di Massari, ebbe inizio la

costruzione della nuova sede. Il complesso, formato da tre edifici, era

organizzato in modo tale da essere autosufficiente, con orti e cisterne per l’acqua. La funzione di ricovero

proseguì fino al 1956. L’edificio è stato di recente sottoposto a un

lavoro di restauro ed è attualmente un Centro di servizi per anziani non

autosufficienti.

Chiesa di Santa Maria

della Presentazione, o delle Zittelle. Costruita su progetto del Palladio e inaugurata nel 1596,

la chiesa di Santa Maria della Presentazione, detta anche delle Zitelle, è

normalmente chiusa al pubblico. Il complesso delle Zitelle, sull’isola della Giudecca, in posizione

periferica, era destinato ad ospitare, proteggere e istruire, in totale isolamento

fanciulle dai 12 ai 18 anni di bell’aspetto e povere (Le Zitelle) per garantire loro un futuro e limitare la

diffusione della prostituzione. La chiesa, con una rara pianta ottagonale,

custodisce opere di Bassano, Palma il Giovane, Ricchi, Morleiter ed è

sovrastata da una imponente cupola centrale che dialoga con le altre cupole

palladiane di San Giorgio Maggiore e del Redentore. La facciata con le ali

laterali dell’ospizio, nella sua linearità classicheggiante costituisce un

esempio che sarà seguito da altre istituzioni di carità veneziane come ad es.

le Penitenti e i Catecumeni.

Il Gruppo FAI Giovani

di Venezia ha inoltre preparato un itinerario

legato a Venezia e la Guardia di Finanza che comprende:

Caserma T. Mocenigo. In un punto strategico e panoramico

della città di Venezia, di fronte alla Punta della Dogana, a Palazzo Ducale e

alla Piazza, sul Bacino San Marco, si trova una caserma che ospita le

imbarcazioni della Guardia di Finanza. In origine vi era un monastero

intitolato a San Giovanni Battista, una chiesa e un piccolo ospedale, fatti

edificare nel 1333 dai monaci Camaldolesi e di cui rimane una splendida vera da

pozzo. Per le Giornate FAI di Primavera il personale di stanza alla Giudecca

offrirà ai visitatori una dimostrazione delle attività del reparto.

Palazzo Soranzo Piovene. Palazzo Soranzo Piovene, affacciato

sul Canal Grande, è una elegante costruzione risalente ai primi decenni del

Cinquecento La facciata cinquecentesca caratterizzata da una leggera asimmetria

è attribuita a Sante Lombardo, nipote di Pietro. Passato di proprietà dei

Piovene nel 1760 in seguito al matrimonio tra Cecilia Soranzo e Girolamo

Piovene, fu abbellito da un giardino.

Notevoli all’interno sono l’atrio, la scala e gli affreschi

settecenteschi che decorano il primo piano. Nel portego a piano terra oltre a

quattro grandi teleri di Scuola Veneta del XVII secolo, un piccolo teatro con

platea e galleria, presumibilmente commissionato da Agostino Piovene Temanza.

A Chioggia

troveremo aperto il Forte San Felice,

il cui nucleo originario risale al 1385 e venne costruito in posizione

strategica sull’isolotto naturale all’ingresso della laguna, dopo la Guerra di

Chioggia che aveva visto la Repubblica di Venezia attaccata da quella di

Genova. Oggetto di successive riedificazioni fino alla caduta della Repubblica

(1797), la struttura del forte, unica dal punto di vista architettonico e

naturalistico, vista dall’alto

assomiglia a una stella a cinque punte come il Castello di Famagosta a Cipro e

altre fortificazioni veneziane.

A Martellago sarà

possibile visitare Villa Priuli Grimani

Morosini, meglio conosciuta come Cà

della Nave. Nel corso degli anni fu oggetto di vari ampliamenti che non ne

modificarono i caratteri cinquecenteschi. L’articolato complesso si inserisce nel pittoresco scenario dell’esteso parco e costituisce un

interessante esempio di residenza nobile di campagna. Attualmente è sede di un bellissimo golf club.

Il Gruppo FAI di

Mirano organizza un itinerario

storico di Dolo e, a Salzano, la

visita alla Villa Donà Dalle Rose

Romanin Jacur, edificata nel XVII secolo sulle spoglie di una precedente

casa cinquecentesca, e ora sede del Comune. In occasione delle Giornate FAI di

Primavera, si potrà visitare la sala posta sul lato ovest con tracce di

affreschi del ‘500. Nel cortile sorge la vecchia

Filanda: una fabbrica di seta, uno dei centri industriali tra i più importanti

della regione. Fu qui realizzato un sistema di aerazione così moderno che vinse

la medaglia d’argento all’Expo internazionale di Bruxelles nel

1876. Si potrà visitare il Museo della Filanda e il

salone della filatura fondati nel 1872. Si passerà quindi alla visita del Parco

della Villa dove si trovano le vasche di raffreddamento del complesso

industriale.

Non è stata da meno la Delegazione

FAI di Portogruaro che ha ideato un itinerario dal titolo “Oltre lo sguardo…Villanova Santa

Margherita e la storia di una famiglia di “visionari”: i Marzotto”. Esso

comprende un percorso che ci porterà a visitare palazzi signorili, luoghi di

culto, una piccola città ideale, Villanova-Santa

Margherita, costruita da Gaetano Marzotto e pensata sul modello di città

sociale, con luoghi d’incontro e di

ricreazione, scuola materna ed elementare, case per la mezzadria e per gli

operai. Nell’Italia del primo Novecento e negli

anni della ricostruzione del Secondo dopoguerra, l’utopia diventa realtà e Gaetano

Marzotto, con il figlio Umberto, ne sono gli artefici. Nella piccola località

di Villanova Santa Margherita dimostrano alla borghesia industriale italiana

come poter coniugare agricoltura e sviluppo industriale, creare lavoro,

promuovere dignità sociale, istruzione e formazione culturale, con garbo e

discrezione.

Vetrerie Zignago (Fossalta di Portogruaro). Il Gruppo

Industriale Zignago è stato fondato negli anni ’30 dal conte Gaetano Marzotto,

imprenditore che a quell’epoca guidava

il gruppo tessile di Valdagno (VI) avviato agli inizi dell’Ottocento dal nonno Luigi. In quegli

anni Gaetano Marzotto acquistò la tenuta

agricola di oltre mille ettari, compresa principalmente tra i comuni di

Fossalta di Portogruaro e la Villa a Portogruaro, di proprietà della famiglia

Stucky. Il conte Marzotto divenne artefice di un polo agricolo all’avanguardia caratterizzato dallo

sviluppo di attività

diversificate. Tali business furono associati ad iniziative che ebbero impatto

sul territorio quali la bonifica delle valli Zignago e Perera, l’introduzione di nuove coltivazioni e

modalità di allevamento, lo sviluppo di nuove

tecniche colturali e di produzione, come ad esempio il metodo De Vecchis per lo

zuccherificio.

Cantine Santa

Margherita. Santa

Margherita, fondata dal conte Gaetano Marzotto nel 1935, è progressivamente

cresciuta sino a diventare un vero e proprio “mosaico enologico” presente con proprie cantine e propri vigneti in alcune delle più belle regioni italiane.

Indissolubilmente legata al suo vino-icona, il Pinot Grigio, capostipite di un’intera generazione di nuovi vini

bianchi italiani, leader di mercato da più di cinquant’anni. La

cantina di Villanova, davvero cuore di una “nuova città” creata dal

nulla in un sistema moderno di welfare d’impresa, è stata al

centro di un’importante opera di rivisitazione in

questi anni ed è oggi

completamente autosufficiente dal punto di vista energetico.

Ad ingresso esclusivo riservato agli iscritti FAI è la visita

a Palazzo Marzotto a Portogruaro,

aperta al pubblico è la Villa Comunale

di Portogruaro, edificata tra il 1543 e il 1550 da Guglielmo de Grigis da

Alzano, detto il Bergamasco su commissione di Antonio Frattina. Dopo alcuni

passaggi di proprietà, la villa fu acquistata nel 1935 dal Conte Gaetano

Marzotto, discendente della nota famiglia di imprenditori che a Valdagno

fondarono le celebri industrie laniere. Ospitò diverse personalità: studiosi,

giornalisti, imprenditori, esponenti delle autorità nazionali, ecclesiastici e

buona parte della classe governativa del tempo. La residenza fu poi ceduta al

Comune nel 1973 dal figlio Umberto e ora è sede di parte degli uffici amministrativi.

VERONA

La Delegazione Fai di Verona organizza per le Giornate FAI di

primavera la visita a Palazzo Balladoro,

ad ingresso esclusivo per gli iscritti

FAI, raffinato esempio di abitazione nobiliare dall’eleganza essenziale,

realizzato nel XVIII secolo per volere dei Balladoro, ricca famiglia di

industriali della seta. Nel 1738 il Senato Veneto assegnò il titolo di Conte

alla famiglia e il palazzo fu ricostruito su progetto di Luigi Trezza. Palazzo

Balladoro presenta linee classicheggianti: il portale d’ingresso è ad arco con parete a bugnato, mentre

al piano nobile è presente una

balconata di tipo sanmicheliano. Ad oggi resta perfettamente conservato il

Salone d’onore, con il soffitto e le pareti

decorate a fresco nel 1780 da Pio Piatti e Carlo Ederle. Il soggetto del

soffitto è “Le virtù cacciano il vizio” mentre sulle pareti sono presenti architetture e statue a monocromo. Nel

primo cortile del palazzo è possibile

vedere tre meridiane recentemente restaurate.

Verona, Palazzo Portalupi

Sarà invece aperto al pubblico Palazzo Portalupi, sede della Banca d’Italia. Detto anche Palazzo dell’Orologio per la particolare

decorazione del fastigio, è giocato anche

nelle decorazioni interne sul tema del Tempo. Venne progettato da Gaetano Pintor

e realizzato entro il 1804 in stile neoclassico. Si presenta con un’elegante facciata tripartita: il

piano terra in pietra bugnata interrotta dall’arco d’ingresso

sovrastato da un busto romano, il piano nobile percorso interamente da una

superba balconata, il terzo piano con finestre separate da statue e al centro l’orologio con il blasone di famiglia.

La visita al Palazzo, al cortile interno e ai saloni affrescati offre un altro

interessante approfondimento sulle famiglie gentilizie della città, raccontato

dalla Delegazione di Verona con gli Apprendisti

Ciceroni.

In provincia, a Sommacampagna,

sempre la delegazione FAI di Verona organizza una passeggiata al Santuario della Madonna del Monte, che

riaprirà dopo molti anni di chiusura. Eremo francescano e luogo di

pellegrinaggio, la chiesa è dotata di un apparato decorativo meraviglioso: una

Madonna con Bambino di epoca medievale, il leone Marciano testimonianza del

dominio della Serenissima, il ciclo di affreschi dedicato alla vita di San

Francesco, gli altari in stile barocco del XVIII secolo.

A Sommacampagna

sarà inoltre aperta Villa Saccomani,

uno degli anelli della catena di ville che circondano il nucleo residenziale

del centro comunale. Il suo parco conserva esemplari di alberi secolari e

costituisce parte integrante della collina su cui sorge. La villa, di origine

settecentesca, è caratterizzata da una torre colombaia, elemento tipico delle

corti agricole. Si trattava, di una residenza di nobili famiglie, a controllo

dei latifondi posti nella campagna veronese. In questi anni la villa è stata

oggetto di un importante intervento di restauro, che ha riproposto in chiave

moderna la tradizione architettonica locale. Su uno dei pilastri di accesso

alla proprietà è murata una lapide che ricorda che nel 1848 la dimora,

all’epoca della proprietà Malenza, ospitò Vittorio Emanuele futuro re d’Italia.

Sempre in provincia di Verona, il Gruppo FAI delle Basse organizza la visita al Liceo “G. Cotta” e il Monumento Cavalcaselle. Affacciato su un maestoso viale alberato, l’elegante palazzo, oggi sede del Liceo

G. Cotta, venne realizzato nel corso del primo decennio del Novecento. Composto

da due piani più un terzo seminterrato, associa alla monumentalità delle forme

una certa ariosità della costruzione, dovuta principalmente alle ampie

finestrature. Si tratta di un importante luogo di cultura, frequentato da

generazioni di studenti provenienti da tutta la Bassa veronese ma anche di un interessante

sito storico che ospitò, nel corso della Prima guerra mondiale, un ospedale

militare e la sede della Crocerossa. Anche per questo gli spazi interni,

normalmente non visitabili perché destinati all’attività scolastica, e

ai quali si accede da un ampio cortile dominato dal monumento a G.B

Cavalcaselle, meritano senza dubbio una visita attenta. Le colonne di marmo

grigio, i soffitti finemente decorati e l’ampio scalone che porta al piano superiore caleranno il visitatore in un’insolita atmosfera di primo

Novecento.

VICENZA

Molto attiva anche la Delegazione FAI di Vicenza che per le

Giornate FAI di Primavera consentirà di visitare:

La Centrale Elettrica

di Chiuppano. Ai piedi dell’Altopiano di Asiago nel comune di Chiuppano, in

località Bessè, una centrale di metà Novecento in stile razionalista rimane

immersa in uno scenario pregevole sfruttando l’acqua del fiume Astico. La

centrale idroelettrica “Ingegner Giuseppe Gavazzi” intitolata al suo

progettista, fu voluta dalla Lanerossi nel solco di un’antica tradizione della

produzione dell’energia di cui tutt’oggi rimangono i segni a cavallo delle tre

rivoluzioni industriali.

Vicenza, Centrale Idroelettrica di Chiuppano

Palazzo Cordellina. In stile palladiano, fu voluto dal

giureconsulto veneto Carlo Cordellina che affidò la costruzione tra il 1786 e

il 1790 ad Ottone Calderari. Gli interni sono ornati da affreschi e decorazioni

di Paolo Guidolini e Girolamo Ciesa. Nel corso della Seconda guerra mondiale un

bombardamento distrusse parte dello stabile. Dal 2007 l’immobile è stato oggetto di numerosi restauri,

ora è la sede centrale della Biblioteca

Bertoliana: ne ospita gli uffici di presidenza e consiliari, direzionali ed

amministrativi e gran parte delle iniziative culturali nel Salone centrale,

nella Sala corsi al piano nobile e nella Sala Udienze al piano terra. Nella

Sala Sfingi e nella Sala Udienze vengono generalmente ospitate le esposizioni.

Ad ingresso esclusivo

per gli iscritti Fai è la Chiesa

Sconsacrata di San Valentino. La chiesa, risalente al 1586, è sconsacrata

dagli anni Venti del secolo scorso e un accurato restauro effettuato alla fine

degli anni Ottanta l’ha portata a

nuovo splendore. Da allora è sempre stata

uno showroom dell’arredo,

ospitando oggi, nel rinnovato layout, le soluzioni per la casa firmate Boffi,

De Padova e MA/U Studio.

Villa Ferrari Chiodi, costruita nel 1719, si presenta con

una importante facciata conclusa da un frontone coronato ai vertici da tre

statue acroteriali. Alla porta centinata

si sovrappone al primo piano una finestra anch’essa centinata adorna, nella chiave di volta, da una testa

umana e da una balaustra sporgente. Anche le due aperture laterali e quelle sul

fianco su strada sono dotate di balaustra sporgente. Notevole la scala a due rampe, protetta da

ringhiera in ferro battuto di elegante fattura. Il salone al piano superiore

presenta un soffitto a padiglione decorato di stucchi e affreschi di cui è

salva solo una parte. Alle pareti figure femminili. Nella stanza a sud est vi

sono Apollo e Diana e nella stanza a sud ovest un caminetto settecentesco.

Villa Pojana

Infine, a Pojana Maggiore in provincia di Vicenza, sarà visitabile Villa Pojana, a cura del Gruppo FAI Giovani di Vicenza. La villa fu commissionata a Palladio dal vicentino Bonifacio Poiana, di famiglia fedelissima alla Repubblica di San Marco, che possedeva sin dal Medioevo una giurisdizione di tipo feudale sui territori che portano il suo nome. Per altro, nell’area dove sorse la villa esisteva già una corte quattrocentesca dominata da una torre, dove campeggia tuttora l’insegna familiare. Palladio probabilmente progettò la villa sul finire degli anni ‘40, il cantiere procedette a rilento e in ogni caso i lavori furono terminati entro il 1563, quando fu compiuta la decorazione interna eseguita per mano dei pittori Bernardino India e Anselmo Canera e dello scultore Bartolomeo Ridolfi.

Villa Bussandri, Bassano del Grappa

La delegazione FAI di

Bassano del Grappa, inoltre, organizza le visite a Villa Bussandri a Bassano. Di origine cinquecentesca si trovava al

centro di un vasto territorio, ora splendido parco. Bussandri diede vita ad un

gruppo di restauro e riproduzione di mobilio in stile per l’arredo nota in tutta Europa. I

prototipi originali e le parti di essi sono stati nel tempo raccolti,

accuratamente catalogati, conservati e formano oggi un vero e proprio museo

privato del mobile e dell’arredo,

allestito in un’ala della

stessa villa e tutelato dalla moglie Sofia e dai figli Simonetta e Gabriele che

ne continuano la tradizione. All’interno della villa vi sono sale arredate con mobili originali, arazzi,

tappeti e bei dipinti di autori importanti come Veronese, Jacopo da Bassano.

