International Flavors & Fragrances acquisisce il 70% di Leagel

Lo Studio legale Bird & Bird ha assistito International Flavors & Fragrances Inc. (IFF) nell’acquisizione del 70% del capitale di Leagel, azienda con sede a San Marino che produce e commercializza semilavorati e ingredienti per Gelateria e Pasticceria.

International Flavors & Fragrances è un produttore di sapori, profumi e cosmetici attivo a New York, ha completato l’acquisizione, attraverso la sua divisione Frutarom con sede in Israele. IFF mantiene un’opzione per la partecipazione residua del 30% in Leagel da esercitare dopo tre anni.

Il team di Bird & Bird ha visto coinvolti gli avvocati Alberto Salvadè, Maurizio Pinto e Francesco Barbieri del dipartimento Corporate, coadiuvati dall’avv. Giulia Bianchini, dipartimento employment, e dalla praticante Beatrice Venturelli.

Leagel è stata assistita dall’avv. Gian Alberto Tuzzato, partner dello Studio Legale GAT, ed hanno avuto come consulente finanziario Alfredo Casera di Akor Partners.

