Institut Marque’s, invitato dall’ Imperial College di Londra per presentare gli ultimi progressi nel settore

– BARCELLONA, Spagna, 18 marzo 2019 /PRNewswire/ — L’Institut Marque’s continua a progettare una tecnologia sorprendentemente all’avanguardia nel campo della medicina riproduttiva, per realizzare il sogno di avere un bambino. Questo centro spagnolo di riproduzione assistita ha presentato i risultati delle ricerche a piu’ di 700 scienziati, presso la prestigiosa Universita’ dell’Imperial College di Londra.

Precursore nello studio sugli effetti della musica all’inizio della vita, Institut Marque’s ha scoperto che i feti possono sentire dalla sedicesima settimana di gestazione, solo pero’ nel caso in cui i suoni provenienti dall’esterno li raggiungano direttamente dalla vagina della madre. Per la scoperta dell’udito fetale, il team guidato dalla dott.ssa Marisa Lopez-Teijon ha creato l’alto parlante intravaginale Babypod, che moltissime donne gia’ stanno utilizzando. La sua ricerca e’ stata premiata dall’ Harvard University (USA) con l’Ig Nobel of Medicine, nel campo dell’Ostetricia, ed e’ stata presentata questa settimana alla comunita’ scientifica in Inghilterra.

“Grazie all’invenzione di un dispositivo vaginale, Babypod, abbiamo dimostrato che i feti possono sentire dalla settimana 16, quando misurano 11 centimetri, solo se il suono proviene direttamente dalla vagina. I feti riescono a malapena a sentire il rumore che proviene dall’esterno. Quindi, possiamo dire che il mito di parlare alla pancia delle donne incinte e’ storia passata. “Ha spiegato il dottor Garcia Faura presso l’Imperial College.

La musica e’ sempre presente nei laboratori di Institut Marque’s, anche con concerti dal vivo. Artisti da tutto il mondo, come la cantante Sharon Corr, hanno realizzato un concerto live in laboratorio per gli embrioni dei centri, dove in tutti gli incubatori si include la musica. Secondo gli studi condotti nei laboratori dell’Institut Marque’s , la musica migliora il tasso di fecondazione del 5% nei trattamenti. Le micro vibrazioni musicali dentro gli incubatori, muovono il mezzo di coltivo in cui si sviluppano gli embrioni, ottenendo una distribuzione piu’ uniforme delle sostanze nutritive e disperdendo le tossine.

Il telefono cellulare: simbolo di trasparenza

Il telefono cellulare e’ un nuovo alleato tecnologico per migliorare i risultati nei trattamenti di riproduzione assistita. Embryomobile, un sistema sviluppato da Institut Marque’s, consente ai genitori di seguire in tempo reale, da qualsiasi luogo, l’evoluzione dei loro embrioni nell’incubatrice . Oltre ad essere un simbolo di trasparenza del lavoro in laboratorio, e’ stato dimostrato che riduce lo stress della madre prima del trasferimento dell’embrione, favorendo l’impianto. Institut Marque’s e’ l’unico in cui si puo’ osservare lo stato degli embrioni prima del transfer.

Stimolazione visiva e qualita’ dello sperma

I ricercatori dell’Institut Marque’s hanno presentato anche i risultati di uno studio che mette in relazione la qualita’ dello sperma e la stimolazione visiva erotica attraverso la realta’ virtuale. Per questo motivo, presso Institut Marque’s, tutte le sale di rilascio del campione di seme sono studiate con un disegno suggestivo, e comprendono dispositivi erotici per aumentare il livello di eccitazione, come gli occhiali per la Realta’ Virtuale. La stimolazione visiva erotica fa si’ che il campione di sperma sia migliore, come indicato dalla direttrice dell’Institut Marque’s, Dott.ssa Marisa Lopez-Teijon: “Il grado di eccitazione sessuale durante la masturbazione influisce direttamente sulla qualita’ del seme. La quantita’, la qualita’, il volume eiaculato e il livello di orgasmo dipendono dall’eccitazione. Questo vuol dire che il campione di seme e’ piu’ completo quanto maggiore e’ l’intensita’ e la durata dell’eccitazione precedente”.

Maggiori informazioni sulla web

