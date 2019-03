Federcontribuenti: ”su Amicopolis una voragine, pronti alla class action”

La denuncia presentata dalla Federcontribuenti contro Amicopolis ha ormai raggiunto proporzioni inimmaginabili: ”stiamo assistendo legalmente tutti gli utenti coinvolti. Parliamo di 60 mila persone vittime di raggiro per un danno privato ed Erariale che supera, abbondantemente, il milione di euro. Invitiamo ulteriori truffati a contattare la Federcontribuenti”.

Un escalation devastante: ”attività fallite e famiglie portate sul lastrico. Il nostro scopo è tutelare questi consumatori raggirati e che al momento hanno problemi con banche o finanziarie. Stiamo raccogliendo tutte le testimonianze e stiamo dando assistenza legale alle vittime. Parliamo a chi ha in corso un mutuo o un finanziaria che non è più in grado di pagare, a chi sta subendo il fallimento della propria attività o chi ha problemi perchè ha ipotecato la casa in cerca di liquidità da investire nei pacchetti del circuito Amicopolis”.

L’Associazione si costituirà Parte Civile in previsione di un processo. ”Come Federcontribuenti stiamo dando priorità agli utenti coinvolti e in grave difficoltà, ma intendiamo anche approfondire il perché, diversi esposti presentati presso la Procura di Caltanissetta, siano rimasti inevasi, addirittura abbiamo casi di archiviazione in altre Procure italiane. Insomma vogliamo capire perché chi poteva fermare prima questa truffa non lo ha fatto”.

È importantissimo che le persone coinvolte raggiungano la Federcontribuenti, ”non abbiate paura e non cadete in altre trappole. Più sarete e più probabilità si avranno di far giustizia. Potete anche collegarvi sul nostro sito, www.federcontribuenti.it e lasciare un semplice messaggio su whatsapp per essere richiamati. Non lasciatevi distruggere”.

(Federcontribuenti)