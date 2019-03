Famiglia: rettore univr, ‘tesi congresso prive di fondamento’

Verona, 18 mar. (AdnKronos) – Il Congresso mondiale delle famiglie che si terra a Verona il 29, 30 e 31 marzo ha natura prettamente politica. Bene ha fatto il dipartimento di Scienze umane, assieme ad altri docenti, ricercatrici e ricercatori di ateneo, a sottolineare come le tematiche proposte nel convegno e le posizioni degli organizzatori siano, a oggi, prive di fondamento?e non validate dalla comunita scientifica internazionale”. Cosi il rettore dell’Universita di Verona, Nicola Sartor commenta il documento firmato da numerosi docenti dell’ateneo scaligero di aperta critica nei confronti del Congresso Mondiale delle famiglie.

“Per questo, il 4 dicembre scorso, ho declinato la richiesta di utilizzo di spazi universitari per ospitare l’evento. Le aule vengono, infatti, concesse per ospitare iniziative di soggetti terzi all’universita purche riconducibili a progettualita scientifiche sviluppate in comune con dipartimenti o docenti dell’ateneo stesso. In ogni caso e esclusa la concessione per manifestazioni con scopo di lucro, finalita politiche, commerciali o sindacali”, sottolinea il rettore.

“L’universita e un luogo di studio aperto al confronto scientifico fondato sulla liberta della ricerca e dell’insegnamento, nonche sui principi di uguaglianza e di solidarieta. Questo e dimostrato anche in questi giorni in occasione della settimana di azione contro il razzismo. All’ingresso del chiostro di San Francesco e affisso un manifesto che riporta uno stralcio dello Statuto di ateneo per cui “l’universita promuove il pluralismo delle idee e respinge violenza, discriminazione e intolleranza””, conclude.

(Adnkronos)