Un mese di arte, musica ed eventi, dal 5 luglio al 4 agosto, per valorizzare e riqualificare il Parco Milcovich. La presentazione dell’iniziativa promossa dall’Associazione culturale Il Coccodrillo, gia’ impegnata in passato nell’apertura e gestione di altri parchi locali, e realizzata in collaborazione con il Comune di Padova in conferenza stampa:

martedi 19 marzo, ore 11:00

sala Giulio Bresciani Alvarez – Palazzo Moroni

Intervengono:

Chiara Gallani, assessore all’ambiente, verde, parchi e agricoltura

rappresentanti dell’Associazione culturale Il Coccodrillo

http://www.padovanet.it/notizia/20190318/conferenza-stampa-arcella-bella-2019