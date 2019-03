Roma, 17 mar. (AdnKronos) – Lele Mora non e’ stato espulso dall’Unione Cattolica. Le precisa la stessa formazione politica, facendo riferimento a una nota diffusa per errore. “Ne’ io ne’ il segretario Ivano Tonoli – comunica il presidente Erminio Brambilla – siamo al corrente di nessuna riunione di dirigenti in cui si sia deciso alcunche'”.

(Adnkronos)