Turismo: assessore caner (veneto), ‘in vista ‘il tutto esaurito’ per i prossimi ponti festivi’

Venezia, 17 mar. (AdnKronos) – “Se le condizioni meteo saranno le medesime di questo periodo, possiamo prevedere per i prossimi lunghi ‘ponti ‘ di aprile e maggio il tutto esaurito non solo a Venezia ma, mi auguro, anche nelle altre citta d’arte del Veneto e in nelle localita e territori la cui bellezza viene esaltata dalla primavera. Mi riferisco al lago di Garda, agli itinerari dell’area Pedemontana, dalla Valpolicella alle colline del Prosecco, passando attraverso i Colli Berici e i Colli Euganei, ma anche agli affascinanti spazi del Delta del Po”. Lo sottolinea all’Adnkronos l’assessore al turismo della Regione Veneto, Federico Caner.

“Tornando a Venezia, negli ultimi fine settimana si sta registrando un afflusso di turisti italiani e stranieri considerevole: si sceglie pernottare uno o due giorni per visitare la citta e i suoi innumerevoli tesori artistici e culturali, ma anche semplicemente per starci. Venezia non ha bisogno di offrire di piu di se stessa per continuare a essere una delle mete piu ambite”, spiega Caner.

