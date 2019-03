Turismo: assessore caner (veneto), ‘in vista ‘il tutto esaurito’ per i prossimi ponti festivi’ (2)

(AdnKronos) – “Dagli operatori turistici ho avuto conferma in questi giorni di un crescente flusso di prenotazioni in vista dei ‘ponti ‘, soprattutto di quello pasquale, quando per effetto delle vacanze scolastiche sono intere famiglie a potersi muovere. D’altro canto l’analisi dei dati sul movimento turistico nella nostra regione conferma che soprattutto gli italiani tendono sempre piu a sostituire le ferie lunghe di un tempo con piu periodi di vacanza breve nel corso dell’anno, anche in bassa stagione. Un vero e proprio mutamento di abitudini, che non puo che favorire l’offerta veneta, caratterizzata dall’ampia poliedricita di cui ho gia detto. In conclusione, Venezia e e continuera a essere una meta gettonatissima”, conclude.

