Salvini contestato a Melfi: ‘Io fascista? Madonna che noia…’

Roma, 17 mar. (AdnKronos) – “Fascista, fascista!”, gridano alcuni dalla piazza di Melfi, dove Matteo Salvini sta tenendo un comizio elettorale per le regionali delle Basilicata. “Fascista? Madonna che noia, Madonna sempre le stesse cose…”, replica il leader della Lega, che aggiunge: ”Mi dicono fascista, nazista, razzista, sovranista… Io sono orgogliosamente italiano, questo e’ il mio difetto…”.

Ma alcuni dalla piazza continuano a contestarlo. E il vicepremier perde la pazienza: “Ragazzi – dice – io sono simpatico e bello, pero’ non date fastidio a me, ma a loro…o state zitti o andate da un’altra parte. Per me potete urlare quanto volete, ma le persone che sono qui meritano rispetto…”. E ancora: ”Se ci fossero i partigiani veri, di fronte a questi dieci sfigati si ribalterebbero nella tomba. Si ribalterebbero nella tomba a vedere da chi sono rappresentati oggi…”.

Di nuovo qualche giovane grida ”fascista!”. Il ministro dell’Interno ribatte: ”Fascista? Madonna, ma aggiornatevi amici miei, aggiornatevi, avete 16 anni ma siete vecchi dentro, confrontatevi con il mondo… Nell’Italia che ho in mente donne e bambini che vengono qui hanno casa mia come casa loro, ma sono stufo di mantenere a spese degli italiani ventenni robusti con cappellino telefonino e scarpe da tennis… Sono stufo. Buoni si’ ma fessi no e ogni barcone che si avvicinera’ alla coste italiani avra’ un biglietto di solo andata per ritornare da dove e’ partito. Per questo penso mi paghino lo stipendio e questo faccio. E se questo mi costa qualche processo andra’ a testa alta…. So che verrete anche voi, portatemi qualche arancia, mi fara’ bene alla salute”.

