Petrarca Rugby: TOP 12: DOMENICA KAWASAKI CALVISANO v ARGOS PETRARCA

Diciottesima giornata del Top 12, settima di ritorno, e l’Argos Petrarca, attualmente terzo, sarà impegnata domenica 17 marzo in casa della capolista Kawasaki Robot Calvisano, che precede i bianconeri di cinque lunghezze. Calcio d’inizio alle ore 15, arbitro il rodigino Federico Boraso, assistenti Gnocchi di Brescia e Sgardiolo di Rovigo, quarto uomo Panin di Rovigo.

“Domenica al San Michele incontriamo quella che al momento ritengo la miglior squadra del campionato”, è l’analisi dell’allenatore dell’Argos Petrarca, Andrea Marcato. “Calvisano è infatti in un momento estremamente positivo, il primo posto in classifica lo dimostra. La sua caratteristica principale è la concretezza, il saper fare cose semplici in maniera molto efficace.

La squadra di Massimo Brunello è ovviamente completa in tutti i reparti e può schierare in ogni ruolo diverse opzioni. E’ solida nelle fasi statiche, mischia chiusa e drive sono le piattaforme ottimali per mettere in moto il suo gioco offensivo fatto di gran velocità nell’utilizzo del pallone.

Sarà affascinante mettersi alla prova con i migliori, sia dal punto di vista fisico quanto strategico, è una sfida che attendiamo con emozione e la settimana di preparazione è stata estremamente positiva nonostante le tantissime defezioni.

Il focus per i ragazzi non sarà obbligatoriamente indirizzato al risultato, vogliamo valutare la prestazione collettiva e l’atteggiamento individuale, stiamo lavorando duramente con tanta dedizione per dimostrare di non essere appagati.

Per fare una grande partita con Calvisano sappiamo di dover essere in grado di fronteggiarli fisicamente giocando una partita di grande intensità difensiva, priorità assoluta sarà data alla capacità di rallentare i loro punti d’incontro e di non commettere gravi errori in fase di possesso”.

La formazione annunciata dell’Argos Petrarca: Ragusi; Capraro, De Masi, Bettin, Coppo; Zini, Su’a; Trotta, Manni, Conforti (cap.); Galetto, Gerosa; Scarsini, Santamaria, Rizzo. A disp.: Braggiè, Cugini, Mancini, Cannone, Saccardo (vice cap.), Michieletto, Francescato, Fadalti.

