Salvini ai contestatori: ‘Piu’ uovo sbattuto meno canne’

Roma, 16 mar. (AdnKronos) – Matteo Salvini in piazza a Marsicovetere per un comizio in diretta streaming viene disturbato da un gruppo di contestatori. Il vice premier e leader della Lega non si preoccupa piu’ di tanto e anzi li incalza: fatevi sentire, dice, “non ci sono piu’ i contestatori di una volta: la mattina fatevi un uovo sbattuto… Meno canne e piu’ uovo sbattuto!”.

Al termine del comizio, il ministro dell’Interno ringrazia tutti, compresi coloro che alzano striscioni di protesta (“aprire i porti”, si legge su uno degli striscioni), arrivando a invitarli a farsi le foto insieme. “A destra, perche’ e’ li’ che nascono le cose interessanti”, sottolinea.

(Adnkronos)