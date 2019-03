Conferenza del 19 marzo 2019, a cura dell’Università Popolare Padova, martedì 19 marzo 2019 – ore 16.30 al Circolo Unificato Esercito Prato della Valle 82 Padova, il prof. Corrado POLI, Docente, editorialista e giornalista, presenta “Il nome della città. Saggi e racconti di geografia urbana”. In collaborazione con Cleup Cooperativa Libraria Editrice Università di Padova.

Nella prima parte del saggio l’autore propone un’analisi politica della città e nella seconda alcune narrazioni su come la si percepisce. Gran parte delle grandi città è oggi incontrollabile poiché inadatta alla tecnologia corrente e all’organizzazione sociale. Nuovi termini per luoghi urbani anonimi possono aiutare a vedere diversamente e a reinventare le città. Una riclassificazione e persino nuovi nomi assegnati ai luoghi urbani – compiti propri del geografo – costituiscono un passo avanti verso diverse percezioni che favoriscono il cambiamento. Una nuova percezione degli spazi urbani conduce a riconsiderare il rapporto tra area e amministrazione, quindi tra città e rappresentanza politica dei cittadini. “Il nome della città” ha quindi un rilevante contenuto politico.

Corrado Poli, editorialista e saggista, ha insegnato in università italiane e straniere tra cui la Johns Hopkins University (Baltimora). In Italia è abilitato all’insegnamento universitario di Geografia. Tra le sue

pubblicazioni recenti Environmental Politics (Springer 2015; tradotto con il titolo Politica e Natura, Padova 2017), Mobility and Environment (Springer 2011) e Città Flessibili (Instar 2009). Per CLEUP ha pubblicato

anche la raccolta di racconti La cattedrale dissolta (2014)