Decretone alla Camera, ok sconto riscatto laurea over 45

Il testo lunedi’ a Montecitorio. Le novita’ sul reddito di cittadinanza

Roma, 16 mar. – (AdnKronos) – Via libera delle commissioni Affari sociali e Lavoro della Camera al decreto legge sul reddito di cittadinanzae quota 100. Il provvedimento, approvato nella notte, da lunedi’ alle 11.00 sara’ nell’aula di Montecitorio. Il decreto, in seconda lettura alla Camera, dovra’ tornare al Senato per il via libera definitivo. Intanto un emendamento della Lega al decreto legge Rdc e quota 100, approvato nella notte dalle commissioni Lavoro e Affari sociali di Montecitorio, ha dato il via al riscatto della laurea ‘scontato’ a soli fini contributivi anche per gli over 45.

(Adnkronos)