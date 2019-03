Walking With Dinosaurs a Bologna e Torino: vantaggi speciali per i fan Zed!

15 Marzo 2019

Walking With Dinosaurs – The Arena Spectacular, lo spettacolo basato sulla pluripremiata serie televisiva della BBC, tornerà finalmente in Italia dopo nove anni di assenza. Con oltre 9 milioni di spettatori e più di 250 città toccate in tutto il mondo, la produzione approderà nei tre più grandi palazzetti italiani.

Chi volesse partecipare agli show da mercoledì 27 a domenica 31 marzo all’Unipol Arena di Casalecchio di Reno (BO) e da mercoledì 3 a domenica 7 aprile al Pala Alpitour di Torino, a partire da oggi potrà usufruire di una speciale offerta: uno sconto del 50% sulle repliche di mercoledì, giovedì e venerdì e del 30% sugli spettacoli di sabato e domenica. I biglietti sono disponibili solo per pochi giorni e fino a esaurimento posti su zedlive.com.

Non si tratta della solita mostra, ma di un’ora e quaranta di documentario dal vivo in cui assisteremo a scene d’amore, di lotta e di gioco tra creature estinte milioni di anni fa, ricostruite in maniera assolutamente fedele basandosi sulle ultime ricerche scientifiche, e animate da nuove tecnologie all’avanguardia che consentono a questi giganti di aggirarsi sulla scena con una fluidità che lascerà a bocca aperta grandi e piccoli. Si alterneranno sulla scena gli attori italiani Emanuele Vezzoli e Carlo Caprioli, che ci racconteranno le avventure preistoriche in maniera documentata ma mai banale.

Nove specie popoleranno la scena per rappresentare i 200 milioni di anni in cui i dinosauri hanno regnato sulla Terra. Protagonisti dello show saranno il terrificante Tyrannosaurus Rex insieme al Plateosaurus e al Liliensternus del periodo Triassico, lo Stegosaurus e l’Allosaurus del periodo Giurassico e il Torosaurus e l’Utahraptor del Cretaceo. Il più grande di loro, il Brachiosaurus, è alto 11 metri e lungo 17 metri dal naso alla punta della coda. Per costruire questa imponente produzione sono stati necessari un anno di tempo e un team di 50 professionisti tra cui ingegneri, artigiani, artisti, pittori ed esperti di animatronica.

Le ultime news

(Zed Live)