Under 14 eletta campione interprovinciale

Settore giovanile: esordio vincente in Junior League per la Kioene Padova. Nel weekend nuovo turno del concentramento provinciale 3×3

Campioni interprovinciali! È il risultato raggiunto dalla Kioene Padova Under 14 che s’impone per 3-2 sulla Rico Carni nel campo neutro di Trebaseleghe. Buone notizie anche dall’esordio in Junior League, dove la Kioene Padova ferma per 3-0 la Revivre Axapower Milano.

Tie break dal fiato sospeso per la Serie B che a Montecchio batte la Sol Lucernai Montecchio. Sabato 16 al PalAntenore arriva Massanzago. Da migliorare la prestazione della Serie C Kioene Padova, che non riesce a fermare la fame di vittoria del Pol Cornedo. I bianconeri torneranno sul terreno di gioco della Kioene Arena sabato 16 alle ore 18.30 per affrontare il CUS Venezia. Under 20 e Under 16 entrambe impegnate in trasferta: Farra di Soligo e Torrebelvicino le location. La squadra di Cecchinato si prepara per l’andata dei quarti regionale.

Vince la Seconda Divisone che blocca sul 3-1 la Zanon S.Angelo CDS, trasferta ad Altichiero quello del prossimo turno, si gioca con il team Mosaiko. Nell’anticipo del venerdì scorso, in vista del concentramento provinciale categoria 3×3, la Kioene Padova Under 13 vince per 3-0 sull’Aduna Legnaro. Doppia gara in vista per i bianconeri che giocheranno fuori casa, a Chioggia, quest’oggi con la Rico Carni e al PalAntenore, alle ore 9.30 di domenica 17 marzo con Massanzago. Il concentramento 3×3 vede qualificarsi per il girone successivo tutti e tre i team Pallavolo Padova.



Cecilia Bacco

Ufficio Stampa settore giovanile Kioene Padova

