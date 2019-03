Ucraina, rischio lista nera anche per Toto Cutugno

Un gruppo di deputati ucraini ha scritto una lettera al capo della Sbu chiedendo il divieto di ingresso del cantante

Roma, 15 mar. (AdnKronos) – Dopo Al Bano anche Toto Cutugno rischia di finire nella lista nera dell’Ucraina. Potrebbe saltare il concerto dell’artista italiano in programma a Kiev il prossimo 23 marzo. Un gruppo di deputati della Verkhovna Rada dell’Ucraina, infatti, ha inviato una lettera-appello al capo della Sbu (i servizi di sicurezza del Paese), Vasyl Hrytsak, chiedendogli di “prendere decisioni appropriate in merito al divieto di ingresso nel territorio dell’Ucraina di Salvatore Cutugno”. Lo riferisce il sito di Economistua.com che pubblica anche la foto della lettera nella quale i parlamentari definiscono Cutugno un “sostenitore della guerra russa in Ucraina”, e accusano il cantante italiano di sostenere “apertamente la politica di Putin” e “l’annessione della Crimea”. La lettera e’ stata inviata anche al servizio di guardia di frontiera dello Stato.

(Adnkronos)