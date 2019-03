SNAI, Serie A: gli scommettitori dicono Milan. All’Inter crede solo uno su cinque

(Milano, 15 marzo 2019) – La squadra di Gattuso e’ favorita a 2,40 e raccoglie il 40% delle giocate – Il 22% ha scelto il riscatto nerazzurro, a 3,10 – Juve, testa in Champions, ma quota ok contro il Genoa: ‘2’ a 1,55.

Milano, 15 marzo 2019 – La valutazione degli analisti SNAI sul derby di Milano rispecchia quello che spesso si dice riguardo a partite del genere. Il pronostico e’ sempre aperto, a prescindere dall’andamento delle sfidanti. Milan e Inter, quindi, sono piu’ vicine in quota di quanto non dica il loro stato di forma attuale. Il Milan, che conta cinque vittorie di fila in campionato, e’ si’ favorito, ma senza esagerare, a 2,40. Si gioca invece a 3,10 sia sul pareggio che sul successo dell’Inter, malamente eliminata dall’Europa League e ancora alle prese con il caso Icardi. A sfiduciare i nerazzurri, per il match di domenica sera, sono gli scommettitori, che hanno preferito la squadra di Gattuso in maniera piu’ netta rispetto ai trader: il 40% delle giocate e’ dunque andato sull”1′, simile il volume registrato sul pareggio (38%), mentre solo uno su cinque (il 22%) crede nel riscatto nerazzurro. Trend piu’ recente a parte, Milan e Inter condividono quasi perfettamente la media gol fatti e subiti: per entrambe 1,5 le reti all’attivo per gara e 0,8 quelle al passivo. Un dato, quest’ultimo, che fa oscillare verso l’Under il giudizio sul numero di reti complessive: meno di tre sono date a 1,60. Quanto ai possibili goleador, Krzysztof Piatek, inarrestabile, e’ il pericolo numero uno a 2,75, Lautaro Martinez risponde a 3,50.

Juve come un treno – Gli impegni di Champions, invece, non impediranno alla Juventus di continuare la sua corsa scudetto nella trasferta di Marassi contro il Genoa, sempre domenica. Nonostante i rossoblu abbiano piu’ volte intralciato il cammino bianconero (vincendo due match e pareggiandone uno negli ultimi dieci confronti diretti), le quote sono insindacabilmente pro Juve: il ‘2’ viaggia a 1,55, il pareggio e’ a 3,85, mentre si gioca a 6,50 il colpo rossoblu. Molto probabilmente, dopo la gran prestazione contro l’Udinese, coronata da una doppietta, Allegri concedera’ un’altra chance da titolare al giovane Kean: un’altra serata con due reti all’attivo e’ data a 18, un solo gol scende invece a 3,50.

Roma, ‘2’ con vista Champions – Nella 28? giornata di Serie A la Roma guardera’ con molto interesse il derby di Milano: i giallorossi, a meno tre dall’Inter, pensano a un aggancio in zona Champions. Prima, pero’ dovranno battere la Spal nella trasferta di domani, dove il ‘2’ vale 1,83 contro il 360 sul pareggio e il 4,25 per il successo dei padroni di casa. Anche la Lazio punta la rimonta al quarto posto e ha vita facile, almeno nelle quote, contro il Parma all’Olimpico: vittoria a 1,33, pari a 5,25, blitz emiliano a 9,00.

Ufficio stampa Snaitech SpA

Cell. +39.348.4963434 – e-mail: [email protected]

(Immediapress – Adnkronos

Immediapress e’ un servizio di diffusione di comunicati stampa in testo originale redatto direttamente dall’ente che lo emette. Padovanews non e’ responsabile per i contenuti dei comunicati trasmessi.)