SEMINARIO: DAI CREDITO ALLA TUA IMPRESA

L’attuale situazione delle imprese, per quanto riguarda l’accesso al credito, soprattutto delle PMI, continua a essere caratterizzata da una forte difficoltà: i parametri richiesti dalle banche per concedere credito alle PMI risultano essere ancora molto stringenti.

E’ però possibile, seguendo alcuni suggerimenti, rapportarsi con gli istituti bancari in modo più positivo.

Ecco perché il nostro ufficio Credito di Vicenza, ha organizzato un incontro per MARTEDI’ 26 MARZO presso la sede Confesercenti di Vicenza in via Zampieri 19

a partire dalle 19.00

L’evento si concentrerà sulle tematiche del mercato del credito e delle strategie da utilizzare per le PMI commerciali, nonché sull’importante ruolo della contabilità nella valutazione creditizia.

Programma:

ore 19.00 registrazione partecipanti

Introduzione di Roberto Scarpa, Responsabile Area Credito Confesercenti del Veneto Centrale

Seguirà l’intervento di Chiara Dani, sulle criticità circa l’accesso e l’approccio al credito (rapporti bancari sempre più difficili, accorpamenti di banche e stretta sul credito).

Infine Lorella Bertozzo, affronterà il tema delle opportunità che l’ufficio Credito Confesercenti offre alle PMI e quali sono gli strumenti che abbiamo in essere.

Per chiudere verrà dato spazio ad eventuali domande.

Chiusura dei lavori prevista per le 20.00 circa

La partecipazione al convegno è gratuita ma i posti sono limitati. Pertanto è necessario confermare la partecipazione ENTRO GIOVEDI’ 21 MARZO tramite il link: https://www.eventbrite.it/e/biglietti-dai-credito-alla-tua-impresa-consigli-pratici-per-migliorare-il-rapporto-con-le-banche-57162708199

Oppure contattare il numero telefonico 0444569933

o scrivere a [email protected]

(Confesercenti Veneto Centrale)