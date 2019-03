Schneider Electric: la partnership con SMACT parte con la formazione dei giovani

(Padova, 15 marzo 2019) – • 36 studenti di due ITS del Triveneto alla prima edizione del percorso formativo Accademia Industria 4.0 focalizzato sulle necessita’ digitali delle nuove professioni e delle imprese del territorio.

• Oggi presso l’Aula Magna del Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione di Padova una giornata conclusiva di valutazione e confronto tra Universita’, Impresa e ITS per suggellare la collaborazione per la digital transformation.

Padova, 15 marzo 2019 – Si conclude oggi all’Universita’ di Padova – con una giornata di presentazione di progetti applicativi e di confronto tra aziende del territorio, ricerca universitaria e formazione superiore ITS – l’ Accademia Industria 4.0 dedicata agli ITS del Triveneto : l’ iniziativa che da’ ufficialmente il via alla collaborazione di Schneider Electric con SMACT, il Competence Center del Triveneto di cui l’azienda e’ fornitore tecnologico.

La diffusione delle competenze per l’Industria 4.0 per le professioni del futuro e’ uno dei punti fondamentali dell’impegno di Schneider Electric per SMACT. Questo impegno si esplichera’ anche fornendo le soluzioni tecnologiche connesse ‘EcoStruxure – per realizzare le Live Demo del Competence Center presso cui le imprese potranno sperimentare le opportunita’ della digitalizzazione; supportando le iniziative di disseminazione e formazione sui temi 4.0 per le PMI del territorio; contribuendo concretamente ai progetti di trasformazione digitale delle imprese che si rivolgeranno al Competence Center.

Schneider Electric, in collaborazione con SMACT, si e’ messa al lavoro da subito per essere pronta a contribuire su ciascuno di questi capitoli.

Nello spirito del Piano Governativo Impresa 4.0, che punta sugli ITS come agenzia formativa chiave per gli specialisti digitali del futuro, Schneider Electric e SMACT hanno come prima cosa deciso di coinvolgere gli Istituti Tecnici Superiori del Triveneto in attivita’ formative interdisciplinari sulla trasformazione digitale, con un’edizione del percorso Accademia Industria 4.0 – gia’ sperimentato con successo per l’alternanza scuola lavoro – adattato e focalizzato sulle nuove professionalita’ meccatroniche e digitali e su quelle richieste dalle aziende del territorio, anche in vista di piani di recruitment.

Durante questa Accademia formativa, 36 studenti – provenienti dall’ITS Meccatronico Veneto (Sede di Padova e Vicenza, corso Tecnico Superiore per l’Automazione e i sistemi meccatronici) e dall’ITS Kennedy (sede di Padova) per il corso Sviluppatore Apps Mobile – sono stati ospiti della sede direzionale di Stezzano (BG) di Schneider Electric per quattro giorni di formazione intensiva, realizzata a contatto con manager e specialisti dell’azienda e impostata con un approccio interdisciplinare, che riflette l’esigenza di creare figure professionali in grado di integrare competenze tecnico -applicative di diverso tipo.

Gli studenti hanno affrontato temi, quali: scenario e trend del 4.0, aspetti tecnologici e operativi dell’innovazione digitale nell’industria (sensoristica e connettivita’ di campo, edge control, realta’ aumentata, realta’ virtuale, software di gestione e controllo) ed anche impostato – divisi in gruppiu’ di lavoro – dei micro-progetti dedicati alla digitalizzazione di specifici segmenti di un tipico processo produttivo industriale.

La conclusione di questa esperienza oggi a Padova permette agli studenti di affinare le loro simulazioni progettuali e presentarle ad una ‘commissione giudicatrice – composta dalla Presidenza di SMACT, dalla Direzione di Schneider Electric, da professori e ricercatori dell’Universita’ di Padova, da manager dell’area commerciale Nord Est di Schneider Electric e da specialisti aziendali in trasformazione digitale

L’evento e’ stato organizzato per dare riconoscimento ai migliori progetti elaborati, nati proprio sul modello di processo produttivo reale digitalizzato che Schneider Electric intende applicare utilizzando la sua piattaforma tecnologica EcoStruxure. Questo modello che sara’ componente chiave della realizzazione delle LIVE DEMO che tanta parte avranno nelle attivita’ di SMACT, a partire dalla prima realizzazione presso la Fiera di Padova, dedicata ai modelli 4.0 per il settore del food & beverage e della trasformazione alimentare.

L’iniziativa odierna nasce anche e soprattutto per creare un’occasione di confronto strategico e tecnologico sull’esperienza nel suo complesso, cosi’ da valutarne l’efficacia, l’aderenza alle reali esigenze delle aziende del territorio e la replicabilita’: e’ infatti negli obiettivi di Schneider Electric e SMACT realizzare altre edizioni di Accademia Industria 4.0 in cui coinvolgere ITS del Triveneto, Universita’, professionisti e imprese del territorio, puntando sulla sinergia tra awereness, formazione e trasferimento tecnologico.

Chi e’ Schneider ElectricSchneider Electric guida la trasformazione digitale della gestione dell’energia e dell’automazione nelle abitazioni, negli edifici, nei data center, nelle infrastrutture e nelle industrie. Presente in oltre 100 paesi del mondo, Schneider e’ leader indiscusso nei settori della distribuzione elettrica in media e bassa tensione, protezione dell’alimentazione elettrica e nei sistemi di automazione, ed offre soluzioni integrate per l’efficienza basate sulla combinazione di energia, automazione e software. Nel nostro ecosistema globale, collaboriamo con la piu’ grande comunita’ di partner, integratori e sviluppatori, che operano sulla nostra piattaforma aperta per fornire ai clienti capacita’ di controllo in tempo reale ed efficienza operativa. Crediamo che grandi collaboratori e partner rendano Schneider una grande azienda e che il nostro impegno per l’innovazione, la diversita’ e la sostenibilita’ permetta di realizzare per tutti, ovunque e in ogni momento la nostra promessa: Life Is On. www.se.com/it

