sabato e domenica la mostra mercato Padova Handmade sbarca alla Guizza

Sabato 16 e domenica 17 si svolge in piazzale Cuoco, alla Guizza, la mostra mercato Padova Handmade.

Tra le 9:30 e le 19:30 la piazza cuore del quartiere Guizza sara’ animata da una dozzina di bancarelle di artigianato artistico e allietata da esibizioni musicali, spettacoli e da un laboratorio trucca bimbi. Si svolgeranno anche del “laboratori del riuso”.

Domenica inoltre, dalle 16:30 alle 18:30, esibizione del gruppo musicale Delta Folk Strings.

E’ la prima volta che, con la collaborazione dell’Amministrazione, viene organizzato un mercatino dell’ artigianato artistico alla Guizza, uno dei piu’ popolosi quartieri della citta’. Un’iniziativa gia’ avviata con grande successo di pubblico all’Arcella dallo scorso anno e che adesso punta ad allargarsi in tutta la citta’.

L’assessore alle attivita’ produttive Antonio Bressa sottolinea: “L’obiettivo dell’Amministrazione e’ quello di rendere i quartieri il piu’ possibile luoghi vivi e partecipati, per questo stiamo progressivamente portando le iniziative legate all’artigianato artistico anche fuori dal centro storico per creare nuove occasioni di incontro, di svago e di valorizzazione del commercio. Lo facciamo infatti grazie all’attrattivita’ di manifestazioni che possono integrarsi e valorizzare anche i negozi in sede fissa.”

La consigliera comunale Margherita Colonnello commenta: “Come abitanti della Guizza siamo molto soddisfatti che le nostre richieste di anni siano state finalmente accolte e valorizzate. Con il PD locale e le altre liste della maggioranza avevamo percepito il tema dei mercati rionali come molto forte gia’ durante la campagna elettorale. Il nostro quartiere ha una bella Piazza che va resa viva con iniziative come quella di sabato e domenica prossimi. Invito tutti a partecipare”.

Anche il presidente della Consulta di Quartiere 4B, Dario Da Re apprezza l’iniziativa. “E’ una iniziativa che apprezziamo molto, e ringrazio davvero l’ Associazione Arti Itineranti, la Cia che in piazza il sabato mattina organizza il mercato a km 0, e tutti gli artisti e artigiani che hanno aderito a questa manifestazione che ha l’obiettivo di animare ulteriormente Piazzale Cuoco anche nei fine settimana. Piazzale Cuoco e’ anche perfettamente raggiungibile con il tram, da tutta la citta’ e da fuori, lasciando la macchina al parcheggio scambiatore del capolinea sud e puo’ essere quindi un punto di riferimento importante non solo per gli abitanti della Guizza ma anche per chi arriva in citta’ da Albignasego e Masera’”.

L’iniziativa mostra mercato Padova Hanmade si sposera’ poi all’Arcella nel weekend del 30 e 31 marzo.

(Tratto da: http://www.padovanet.it)

http://www.padovanet.it/notizia/20190314/comunicato-stampa-sabato-e-domenica-la-mostra-mercato-padova-handmade-sbarca-alla