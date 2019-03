prosegue il programma primaverile di asfaltature di strade e marciapiedi in citta’

Prosegue, a ritmo serrato, il programma di asfaltature delle strade e dei marciapiedi in citta’.

Un impegno notevole che con l’arrivo della bella stagione prende ulteriore vigore.

L’assessore ai lavori pubblici Andrea Micalizzi, commenta cosi’ questa stagione di lavori in citta’: “Abbiamo ripreso le asfaltature delle strade e dei marciapiedi in citta’ appena l’aumento delle temperature e il miglioramento del meteo ce lo hanno per messo. La qualita’ delle nostre strade e’ al centro dell’attenzione della nostra Amministrazione e su questo tema stiamo mettendo molto impegno ed investendo ingenti risorse: strade e marciapiedi in ordine vogliono dire anche sicurezza della circolazione e decoro della citta’. Nelle scorse settimane abbiamo asfaltato l’asse Falloppio – Sografi in zona Ospedale, naturalmente di notte per disturbare alla citta’. Adesso questi lavori e altri seguiranno in futuro Non sono grandi opere, ma la somma di questi piccoli interventi alla fine fa la differenza per la qualita’ della nostra citta’”.

ASFALTATURE

Sono appena terminati i lavori di asfaltatura notturna in via Forcellini, quasi un chilometro, per una spesa di circa 150.000 euro.

Da stasera partono, sempre di notte ovviamente per questioni di traffico, i lavori di asfaltatura in corso Milano, via Verdi ed Emanuele Filiberto: 150.000 euro la spesa prevista.

Come asfaltature la settimana prossima andremo anche ad ultimare,sempre di notte, la rotonda via Giustiniani – Ospedale e il tratto di via Romana Aponense verso Abano: 90.000 euro di spesa e poi uno degli appalti sara’ concluso: per l’asse Morgagni – Falloppio – Giustiniani – Sografi abbiamo gia’ speso circa 150.000 euro.

Nelle prossime settimane partiranno lavori di asfaltatura notturna anche nell’asse di via Vigonovese – Baviera – Gambetta: 70.000 euro circa la spesa.

Sono attualmente in corso asfaltature di giorno in zona Brusegana (via Lister, via Monte Sirottolo, via Monterosso, via Monte Rua e via Ciamician): circa 150.000 euro l’impegno complessivo, ne avremo anche per tutta la settimana prossima.

MARCIAPIEDI

I lavori di rifacimento marciapiedi in corso sono zona Torre (via Ampezzan , Formis, Luxardo, Ugolini , colonnello Piccio), per l’intero comparto circa 60.000 euro la spesa; via Jacopo della Quercia , in via di ultimazione, e poi via Marieschi (50.000 euro complessivi).

In corso sono anche lavori in via Coronelli e Amundsen (zona Monta’) per un importo di circa 70.000 euro.

Lavori in corso sui marciapiedi anche in via Aosta (80.000 euro circa) e in via Donizetti (25.000 euro) via Paisiello e via Bonazza (25.000 euro anche li), in zona Guizza per via Boiardo (50.000 euro circa la spesa), dalla settimana prossima andremo in via Marco Polo (40.000 euro) e in via Piovese (40.000 euro).

Abbiamo quasi ultimato la sistemazione della pista ciclabile di via Sacro Cuore – Altichiero, (60.000 euro circa) fra una decina di giorni andremo sulle piste ciclabili di Porta Trento e via Monta’: spesa complessiva prevista 50.000 euro.

