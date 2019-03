Lezioni di Suono in Sala dei Giganti al Liviano di Padova Quarta edizione, 2019

Nicola Sani per Lezioni di Suono con l’Orchestra di Padova e del Veneto, direttore Marco Angius

“Lezioni di suono”, giunte alla loro quarta edizione e trasmesse più volte su Rai5, vedranno come protagonista per il 2019, il compositore in residenza Nicola Sani in Sala dei Giganti al Liviano di Padova, in collaborazione con l’Università degli Studi di Padova.

Dopo la première di Tempestate

per orchestra e live electronics dello scorso 28 Febbraio, che ha fatto

risuonare nell’Auditorium Pollini inedite sonorità multidimensionali grazie

all’uso di nuove tecnologie quali il suond mapping e il motion capture, la

collaborazione fra l’OPV e Nicola Sani, il suo nuovo compositore in

residence, prosegue con il quarto ciclo di Lezioni di Suono che si terrà fra Marzo e Maggio 2019 in Sala

dei Giganti al Liviano di Padova.

Le «Lezioni di Suono», ideate

quattro anni fa da Marco Angius e

realizzate in collaborazione con l’Università di Padova, sono incontri di

approfondimento intorno ai temi più promettenti della creazione musicale del

presente. Durante ciascuna Lezione il compositore ospite è chiamato ad

illustrare le proprie attuali ricerche collegandole con il nostro tempo e con

la storia, dialogando con il suono vivo dell’orchestra.

Le Lezioni degli anni scorsi, più

volte trasmesse su Rai5, hanno visto avvicendarsi sul palco della Sala dei

Giganti alcuni dei più importanti compositori italiani ed hanno riscosso grande

successo poiché la loro caratteristica – come spiega Angius – “è quella di

condurre l’ascoltatore in un viaggio all’interno delle ragioni più profonde del

comporre: egli non è soltanto spettatore di un evento ma protagonista diretto

nei rimandi trasversali tra la musica contemporanea più esplorativa e il

repertorio classico da sempre espressione elettiva della nostra Orchestra”.

Protagonista del ciclo di

quest’anno sarà Nicola Sani, direttore artistico dell’Accademia Chigiana di

Siena e compositore richiestissimo con una particolare vocazione per il dialogo

fra gli strumenti e il suono elettroacustico. Della sua abilità nel lavorare il

suono come materia in continua trasformazione e di proiettarlo nello spazio

abbiamo già avuto un saggio lo scorso 28 Febbraio con la prima esecuzione di Tempestate,

commissione OPV: «una sorta di irruzione e di devastazione di un contesto

sonoro, un atto di ribellione» accompagnato da una ricostruzione del linguaggio

musicale su nuove basi. Nel corso delle Lezioni di Nicola Sani saranno eseguite

in prima italiana altre tre sue composizioni commissionate da importanti

istituzioni internazionali, in accostamento con altrettanti lavori del grande

repertorio musicale, tracciando un percorso logico-cronologico che parte da Franz

Schubert, attraversa Mahler e Schoenberg e arriva a Giacinto Scelsi.

Il primo appuntamento si terrà mercoledì 27 marzo alle 17.30 e vedrà affiancati Seascapes

IX “Münster” di Nicola Sani (2016) e i Drei Stücke D946 e D625 di

Schubert, orchestrati da Richard Dünser. «In Schubert c’è la consapevolezza

dell’inizio di un viaggio dentro se stessi», afferma Sani, «in cui l’uomo

diventa eco e poeta della natura, il cui viaggio significa desiderio di non

essere in nessun luogo, con un’indomita volontà di utopia». La modernità di

Schubert lo rende uno degli autori più importanti della prima metà

dell’Ottocento, tanto da farne un punto di riferimento anche per Gustav Mahler.

Proprio i Lieder eines fahrenden Gesellen di Mahler orchestrati da

Schoenberg, che ripropongono il tema dell’erranza,

saranno l’oggetto della seconda Lezione di suono, mercoledì 10 aprile alle 17.30: ad essi sarà affiancato Deux, le

contraire de “un“, brano del 2012 di Nicola Sani. La necessità di costruire

un nuovo linguaggio al crepuscolo dell’Ottocento porta Mahler a sviluppare una

tecnica compositiva basata sul «dialogo di frammenti»: uno stile in realtà

modernissimo che fa di Mahler un anticipatore della dissoluzione e

ricomposizione novecentesca del linguaggio musicale. Per la musica del Novecento,

nel corso dell’ultima Lezione di Suono di venerdì

3 Maggio alle 17.30, parleranno le sonorità dell’enigmatico compositore

Giacinto Scelsi, su cui sarà incentrata la

lezione-concerto prima con il suo capolavoro iconico Quattro

pezzi per orchestra (ciascuno su una nota sola) del 1959, poi con Gimme

Scelsi, brano di Sani del 2013

ispirato all’esperienza compositiva e sperimentale di Scelsi.

Le Lezioni di Suono si terranno

alle ore 17.30 nella splendida cornice della Sala dei Giganti in Piazza Capitaniato.

Nelle stesse date alle ore 10.30 verrà proposta

un’anteprima riservata alle scuole dal titolo evocativo Prima del suono;

l’iniziativa nasce per offrire la possibilità agli studenti di confrontarsi da

vicino con il compositore, ponendogli domande e interagendo in modo diretto con

lui e con la sua musica.

Profili

Nicola

Sani è compositore e direttore artistico.

Ha studiato composizione con Domenico

Guaccero, specializzandosi con Karlheinz Stockhausen e composizione musicale

elettronica con Giorgio Nottoli. Ha seguito inoltre i seminari di composizione

di Tristan Murail, George Benjamin e Jonathan Harvey. È autore di opere di

teatro musicale, opere per la danza, composizioni sinfoniche e da camera, opere

elettroniche e installazioni intermediali, eseguite e presentate nei principali

festival e stagioni internazionali. I suoi lavori sono stati interpretati da

direttori, solisti e formazioni strumentali di fama internazionale. Ha

collaborato inoltre con alcuni tra i più grandi artisti nel campo del cinema e

della videoarte, tra cui Michelangelo Antonioni e Nam June Paik. Per le sue

opere e per la sua attività nel campo della direzione artistica nel 2011 è

stato insignito dal Ministro della Cultura francese del titolo di “Chevalier

des Arts et des Lettres”. Ha inoltre ottenuto numerosi premi e riconoscimenti

in Italia e all’estero, tra i quali il New Connections Award del British

Council, il Prix “Ars Electronica” del Festival di Linz, il Premio Guggenheim,

il Premio “Capitani dell’Anno” per la Cultura, il Premio Scanno

“Fondazione Tanturri” per la musica, il Premio “Giuseppe Verdi” alla carriera,

il premio “Erato Farnesina” del Ministero degli Affari Esteri. Con il Teatro

Comunale di Bologna ha ottenuto quattro “Premi Abbiati” per

altrettante produzioni realizzate nelle Stagioni 2015 e 2017. È autore di

libri, saggi e articoli pubblicati in Italia, Europa e negli USA. Il catalogo

delle sue opere è pubblicato dalle Edizioni Suvini Zerboni, Milano. Svolge

parallelamente all’attività compositiva quella di direttore artistico e manager

di istituzioni musicali. Attualmente è direttore artistico dell’Accademia

Chigiana di Siena. È inoltre consigliere di amministrazione della Fondazione

“Archivio Luigi Nono di Venezia”, consigliere artistico della IUC-Istituzione Universitaria

dei Concerti di Roma, consulente dell’Accademia Tedesca “Villa Massimo” e

dell’American Academy in Rome per l’Italian Affiliated Fellowship. È stato

sovrintendente e direttore artistico del Teatro Comunale di Bologna,

consigliere di amministrazione e direttore artistico del Teatro dell’Opera di

Roma, presidente dell’Istituto Nazionale di Studi Verdiani di Parma e

presidente della Fondazione Isabella Scelsi di Roma, dedita al lascito

culturale del compositore Giacinto Scelsi. Ha ideato e diretto il Progetto

“Sonora” promosso dal Ministero degli Affari Esteri italiano per il sostegno e

la diffusione della nuova musica italiana all’estero, realizzato in

collaborazione con la Federazione CEMAT. È stato inoltre membro del board di

Opera Europa, istituzione internazionale con sede a Bruxelles, che riunisce i

principali teatri d’opera europei.

Biglietti

Interi € 10.

Ridotto Under35: €8

riservata ai soci Amici OPV, agli abbonati della Stagione

OPV 2018/2019 e ai possessori del biglietto del concerto serale corrispondente

Ridotto Under 35:

€5

fino ai 35 anni,

titolari di Studiare a Padova Card/Studenti, allievi del Conservatorio

“Pollini”

I biglietti sono

acquistabili online sul sito opvorchestra.it (solo biglietti interi), a partire

da una settimana prima di ciascun concerto presso Gabbia (via Dante, 8) o il

giorno del concerto al botteghino della Sala dei Giganti – Piazza Capitaniato –

dalle ore 16.30

Prima del suono:

Biglietto unico 3€,

acquistabile il giorno stesso dalle ore 10.00 al botteghino della Sala dei

Giganti.

Info

T 049 656848 · 656626

[email protected]

www.opvorchestra.it

TAMBURINI

MARZO

Mercoledì 27 marzo 2019 ore

17.30

Orchestra di

Padova e del Veneto

Sala dei Giganti

al Liviano

NICOLA SANI

MARCO ANGIUS

Direttore

Sani Seascapes IX “Münster” (2016, prima esecuzione

italiana)

Schubert, Drei

Stücke D946 e D625

APRILE

Mercoledì 10 aprile 2019 ore

17.30

Orchestra di

Padova e del Veneto

Sala dei Giganti

al Liviano

NICOLA SANI

MARCO ANGIUS

Direttore

Sani Deux, le contraire de “un” (2012, prima

esecuzione italiana)

Mahler/Schoenberg

Lieder eines fahrenden Gesellen

MAGGIO

Venerdì 3 maggio ore 17.30

Orchestra di

Padova e del Veneto

Sala dei Giganti

al Liviano

NICOLA SANI

MARCO ANGIUS

Direttore

Sani Gimme Scelsi (2013, prima esecuzione italiana)

Scelsi Quattro pezzi su una nota sola (1959)

