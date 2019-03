inquinamento atmosferico, a Treviso un nuovo incontro tra gli Assessori all’ambiente dei capoluoghi veneti

Dopo il primo incontro nello scorso settembre a Padova, continua il lavoro del tavolo tra gli assessori all’Ambiente dei capoluoghi di provincia del Veneto che si sono ritrovati giovedi 14 marzo a Treviso.

“Abbiamo fortemente voluto questo tavolo e ora, grazie alla disponibilita’ di tutti i colleghi della Regione, il lavoro entra sempre piu’ nel vivo – spiega l’assessora Chiara Gallani – Dopo l’incontro di Verona a gennaio ci siamo dati dei “compiti per casa” molto specifici. Padova si e’ presa l’onere di un’analisi tecnica delle ordinanze di applicazione dell’Accordo Padano, per arrivare ad una applicazione omogenea. Sulla base di questo lavoro ogni Amministrazione lavorera’ per arrivare a una condivisione dettagliata dei regolamenti da condividere con le rispettive Giunte Comunali. L’aria e’ un bene di tutti quindi servono azioni comuni per migliorarne la qualita’” .

La messa in comune di politiche per limitare l’inquinamento atmosferico non riguarda solo le ordinanze di limitazione della circolazione e nell’uso di impianti termici, che scadranno il prossimo 31 marzo, ma anche altri aspetti: “C’e’ stata la disponibilita’ di tutti a sottoscrivere un Protocollo Aria per mettere assieme azioni e provvedimenti da applicare in tutti i Comuni” .

Si parte con la sensibilizzazione di negozi e pubblici esercizi per diffondere la buona pratica di tenere chiuse le porte sia in inverno che in estate, per evitare spreco energetico e inquinamento: “Come gia’ anticipato in Consiglio comunale in risposta a un’interrogazione del consigliere Marinello – prosegue Chiara Gallani – abbiamo pensato a un modo di incentivare chi tiene le porte chiuse attraverso un’adesione volontaria che sara’ valorizzata. Su questo tema partira’ un concorso di idee per realizzare il logo dell’iniziativa: abbiamo immaginato il coinvolgimento delle categorie economiche e delle Camera di Commercio con cui ci confronteremo. Abbiamo inoltre condiviso azioni positivi anche in termini di riforestazione e contribuiro’ condividendo quello gia’ avviato con i primi boschi urbani padovani” .

Quello di Treviso e’ stato il terzo incontro tra assessori all’Ambiente, un tavolo ormai aperto e che continuera’ a lavorare anche dopo il 31 marzo: “Gli incontri sono molto positivi e permettono ci confrontare idee e politiche in una materia delicata e cruciale per la salute di tutti – conclude l’assessora Gallani – Proseguiremo anche nelle prossime settimane questi incontri periodici e la volonta’ e e’ quella di incontrare anche l’assessore regionale per arrivare ad allargare sempre piu’ la collaborazione a ogni livello” .

