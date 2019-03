Divorzio tra donne, assegno per ‘coniuge’ piu’ debole

Roma, 15 mar. (AdnKronos) – Il Tribunale di Pordenone, in una causa di due donne unite civilmente, ha riconosciuto un assegno periodico alla ‘coniuge’ piu’ debole: “Mi fa piacere leggere che, per la prima volta, un Tribunale ha applicato la legge sulle unioni civili anche in sede di scioglimento, riconoscendo un assegno alla coniuge debole – , dichiara Monica Cirinna’, senatrice del Partito democratico e relatrice della legge sulle unioni civili.

“La legge 76/2016 equipara coppie sposate e coppie unite civilmente anche nella fase di scioglimento dell’unione, riconoscendo anche in questo caso che ogni famiglia ha diritto allo stesso trattamento giuridico”, prosegue.

“Lo ricordino i nostri ministri che, a Verona, si riuniranno per ribadire una presunta superiorita’ della famiglia ‘naturale’ – conclude Cirinna’ – per il diritto italiano non esiste un modello di famiglia superiore alle altre, ma ogni famiglia ha pari dignita’ di fronte alla legge”.

