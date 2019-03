La diocesi di Padova dedica particolare attenzione alla formazione permanente dei preti. In questo ambito, l’Istituto San Luca ha organizzato per il prossimo 25 marzo, a Gallio, un incontro rivolto ai preti “di mezza età”, per invitarli a riflettere sul loro ministero in un tempo di non facile interpretazione.

Leggi il servizio della Difesa del popolo

(Diocesi di Padova)