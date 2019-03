Conferenza stampa: Confartigianato illustra “La settimana dell’artigianato 2019”

Le imprese artigiane potranno contribuire a costruire un modello di sviluppo sostenibile? Confartigianato Imprese Padova ne e’ certa. Ed e’ per questo che la Settimana dell’artigianato, che prende il via domenica 17 marzo, organizzata dall’Associazione; avra’ come tema “Artigiani 2030”, piu’ che un titolo, un autentico impegno, un vero programma per promuovere, a livello territoriale, l’innovazione dei modelli di green business artigiani, in linea con l’agenda 2030 delle Nazioni Unite per lo sviluppo sostenibile.

Confartigianato Imprese Padova diventa, cosi’ , la prima associazione di categoria provinciale che assume come propri i diciassette obiettivi che trasformeranno il nostro mondo, cosi’ come vengono definiti dall’Onu.

venerdi 15 marzo alle ore 11

Sala Bresciani Alvarez – PALAZZO MORONI

Interverranno:

Antonio Bressa, assessore alle attivita’ produttive del Comune di Padova;

Roberto Boschetto, presidente Confartigianato Imprese Padova;

Vincenzo Gottardo, vicepresidente della Nuova Provincia di Padova;

Tiziana Pettenuzzo, segretario generale Confartigianato Imprese Padova.

(Tratto da: http://www.padovanet.it)

