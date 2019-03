A Padova nove le aperture straordinarie coinvolte nelle Giornate di Primavera del Fai

27ª EDIZIONE

GIORNATE FAI DI PRIMAVERA

Evento nazionale di partecipazione attiva

e di raccolta pubblica di fondi

Sabato 23 e domenica 24 marzo 2019

Sabato 23 e domenica 24

marzo 2019 il FAI – Fondo Ambiente Italiano invita

tutti a partecipare alle Giornate FAI di

Primavera per guardare Padova e la

sua provincia come non abbiamo mai fatto prima e costruire un ideale Ponte tra

culture che ci farà viaggiare in tutto il mondo.

Lo splendido paradosso della bellezza italiana è l’essere

insieme quotidiana e straordinaria, a volte sontuosa ed esplicita, altre

nascosta e ferita, ma sempre così profondamente nostra da definire chi siamo e

ricordarci gli innumerevoli intrecci che hanno tessuto le nostre origini,

lasciando impronte nel nostro patrimonio culturale quasi fossero indizi

In occasione delle Giornate FAI, la scoperta di un luogo

speciale dell’immenso patrimonio paesaggistico italiano non è solo

un’esperienza che va ad arricchire il bagaglio culturale di ogni visitatore, ma

un’occasione

straordinaria di incontro tra persone di età, interessi,

provenienza diversi unite dal desiderio di conoscere luoghi eccezionali del

proprio territorio. Luoghi di cui tornare a fruire come visitatori e sui quali

accendere i riflettori affinché possano essere tutelati e valorizzati.

«Le Giornate FAI di Primavera 2019 –

dichiara Ines Lanfranchi Thomas,

presidente FAI del Veneto- sono uno degli eventi clou del Fondo

Ambiente Italiano, nato più di 40 anni fa per curare, tutelare e proteggere il

nostro territorio. In Veneto, saranno oltre quarantacinque, tra chiese,

oratori, ville, giardini, edifici e palazzi, i luoghi straordinari e pieni di

storia, interessanti, talvolta mai visti prima, che verranno aperti dai

volontari. Ogni delegazione del Veneto stupirà per le proposte scelte in città

o in provincia grazie al contributo di tanti privati, al lavoro dei volontari e

con l’aiuto dei giovani e giovanissimi Apprendisti Ciceroni».

La manifestazione è

anche un importante evento di raccolta fondi e un’occasione per raccontare a

tante persone gli obiettivi e la missione della Fondazione. Per questo, all’accesso di ogni luogo aperto verrà chiesto ai visitatori un contributo facoltativo, preferibilmente da 2 a 5 euro: i preziosi contributi raccolti saranno destinati al sostegno delle attività

istituzionali del FAI.

«Per il quinto anno consecutivo le Giornate FAI di Primavera chiudono la

Settimana dedicata dalla Rai ai beni culturali in collaborazione con il FAI – prosegue Ines Lanfranchi Thomas – Dal 18 al 24 marzo, infatti, la Rai

racconterà luoghi e storie che testimoniano la varietà, la bellezza e l’unicità

del nostro Paese: una maratona televisiva e radiofonica di raccolta fondi a

sostegno del FAI, per sensibilizzare sempre più italiani sul valore del nostro

straordinario patrimonio artistico e paesaggistico e per promuoverne la

partecipazione attiva».

Tra Padova e la sua provincia sono otto le aperture straordinarie coinvolte nelle Giornate di

Primavera. Ad accogliere e guidare i visitatori, ci saranno gli Apprendisti Ciceroni, studenti della

scuola di ogni ordine e grado che hanno scelto con i loro docenti di

partecipare nell’anno scolastico a un progetto formativo di cittadinanza

attiva, un’iniziativa lanciata dal FAI nel 1996, che coinvolge ogni anno

studenti felici di poter vivere e raccontare da protagonisti, anche solo per un

giorno, le meraviglie del loro territorio.

In città sarà possibile

visitare:

Palazzo Zacco

Palazzo Zacco (Circolo Ufficiali, Prato della

Valle). L’edificio fu commissionato dal nobile

Marco Zacco che nel 1555 ne affidò il progetto al noto architetto bergamasco

Andrea Moroni. Il Palazzo che probabilmente venne eretto inglobando precedenti

edifici, venne completato nel 1557, caratterizzato da una teoria di lunette ed

obelischi posti a coronamento della cornice. Fino agli inizi dell’Ottocento di proprietà della famiglia Zacco, venne venduto

alla Congregazione mechitarista armena e in seguito acquistato dal Comune di

Padova e da esso venduto allo Stato nel 1904. Dal 1954 è la sede del Circolo

Ufficiali.

Palazzo Nalin

Palazzo Nalin (Padova, via Marsala 49) Il palazzo

sorge in un’area molto antica, tanto da ipotizzare che nella sua costruzione

siano state riutilizzate strutture di fondazione risalenti al periodo romano.

L’edificio, sicuramente rimaneggiato nel tempo, assunse un aspetto molto vicino

a quello attuale alla fine del Seicento, un ampio scalone in marmo porta al

piano nobile dove, nonostante alcuni adattamenti, conserva caratteristiche e

atmosfere di casa altoborghese ottocentesca. Dalle finestre poste sul retro si

può godere la vista del platano monumentale, di oltre trecento anni, che cresce

nel del giardino dell’adiacente Palazzo Papafava, realizzato su progetto di

Giuseppe Jappelli. Tra quanti abitarono il palazzo va ricordato Enrico

Catellani insigne giurista di origine ebraiche, per oltre 45 anni titolare

della cattedra di Diritto Internazionale della Facoltà di Giurisprudenza.

Partecipò alla Prima guerra mondiale e per le onorificenze conseguite fu

nominato senatore. Non si iscrisse mai al Partito Fascista e l’ultima fase

della sua vita fu tristemente segnata e condizionata da tragici eventi storici.

Allontanato e isolato dal contesto accademico e culturale, nel 1944 gli furono

confiscati i beni e tutta la preziosa biblioteca personale di oltre 5000

volumi. Passò gli ultimi anni della sua

vita chiuso nella sua abitazione occupata dalle truppe tedesche. Mori

abbandonato da tutti in ospedale 3 giorni dopo la morte della moglie Lina il 7

gennaio del 1945. Le visite inizieranno

da Palazzo Nalin, dove saranno formati i gruppi, e da qui proseguiranno per

l’Oratorio dei Colombini.

Oratorio dei Colombini (Via dei Papafava, 5-6, Padova). Il

piccolo Oratorio, secondo la tradizione più diffusa, prende il nome dai

componenti di una piccola confraternita composta da ex ladroni chiamati

Colombini per la bontà che manifestarono dopo che S. Antonio li convertì, in

occasione della sua prima venuta a Padova nel 1227. L’Oratorio faceva parte di

un più vasto complesso che comprendeva un chiostrino e un altro Oratorio.

L’intera proprietà fu incamerata dal Demanio in seguito alle soppressioni

napoleoniche, e acquistata nel 1810 dai conti Alessandro e Francesco Papafava

de’ Carraresi. I lavori di demolizione eseguiti nel 1817 conferirono al luogo

l’aspetto attuale. Al suo interno si conservano ancora due testimonianze della

tradizione antoniana, il pulpito in trachite inglobato nella parete di destra

della navata e, nel giardino, il pozzo dentro al quale sarebbe caduto il

breviario di S. Antonio, restituito asciutto dagli angeli.

A Vigonza, a cura

della Delegazione di Padova, sono tre i siti che saranno visitabili durante le

Giornate del FAI.

Il Chiostro dell’ex

Convento di Santa Margherita (Via Carpane, 1, Vigonza). Il chiostro è ciò che rimane del

convento di Santa Margherita, la cui esistenza è attestata per la prima volta

da atti di compravendita risalenti al 1136 e al 1138. In seguito, nel 1155, fu

concesso con bolla papale ai canonici regolari di Sant’Agostino, dediti alla

cura delle anime e degli ammalati. Una lapide murata sul campanile testimonia

l’inizio della sua costruzione (1454), altre notizie sul complesso si evincono

dai resoconti delle visite pastorali, che danno ampie descrizioni della

canonica e della chiesa, confermate dagli scavi archeologici eseguiti in

occasione dei lavori di restauro.

Borgo rurale “Fratelli Grinzato”

Il Borgo rurale

“Fratelli Grinzato”, realizzato nel 1938 su progetto dell’architetto Quirino

De Giorgio (1907-1998), si inserisce in un ampio programma del regime fascista,

volto a realizzare nuovi insediamenti nei luoghi interessati dagli interventi

di bonifica agraria e a migliorare le condizioni abitative della popolazione

contadina. L’intervento urbanistico ed architettonico di Vigonza è di

particolare interesse perché uno dei meglio conservati. L’autore, l’architetto

Quirino De Giorgio, esponente di spicco del movimento futurista attivo in

particolare a Padova e nei territori circostanti, coglie l’occasione, offerta

dai suoi legami con gli ambienti politici dell’epoca, per mettere in pratica le

sperimentazioni nell’ambito della composizione e della progettazione

architettonica influenzate dal vivace dibattito culturale della cerchia di artisti

da lui frequentati.

Il Castello dei da

Peraga (Via Arrigoni 1, Vigonza), infine, fu edificato dove la via di

collegamento tra Padova e Treviso superava la Tergola, a presidio

dell’importante nodo viario. L’edificio risale al XIII secolo e, fortezza in

origine, attualmente presenta la tipologia tipica del palazzo, dopo aver subito

nei secoli almeno cinque trasformazioni. Sono ancora visibili tracce

dell’antica fortificazione e di una torre, più volte citata da fonti storiche. Dopo

i da Peraga, fu dimora di altre importanti casate, Badoer, Giustiniani,

Michiel, Bettanini, fino a diventare proprietà pubblica nel 1985 con l’acquisto

da parte del Comune.

Grotta termale naturale del Colle di Sant’Elena

Gli iscritti alla Fondazione, e chi si iscriverà al FAI in

occasione della manifestazione, potranno godere di ingressi dedicati e accessi

prioritari. Tra le aperture riservate agli iscritti troviamo, in provincia, a Battaglia Terme, l’antica grotta termale naturale del Colle di

Sant’Elena, nota già in epoca longobarda. Nelle sue acque si bagnarono

Plinio il Vecchio, il filosofo Plutarco di Cheronea e Teodorico, re degli

Ostrogoti. Nel corso del XVIII secolo la grotta accolse illustri viaggiatori

del Grand Tour come il filosofo Michel de Montaigne e lo scrittore Stendhal.

Sempre a Battaglia, sarà visitabile l’ex

stabilimento termale “Pietro D’abano”, chiuso ormai da trent’anni. Nato per

volontà della Cassa Nazionale per le Assicurazioni Sociali, l’attuale stabilimento INPS di

Battaglia Terme sorge dove un tempo si trovavano il Grand Hotel delle Terme, lo

stabilimento Sant’Elena e gli annessi, tutti di proprietà dei conti Angelo e

Gabriele Emo. Acquistati gli edifici nel 1927 si sarebbe dovuto procedere ad

una ristrutturazione, ma si preferì la completa demolizione per poter

ricostruire in posizioni ritenute più idonee. Il nuovo complesso termale,

costituito da due padiglioni distinti destinati ad accogliere e curare gli

assicurati dell’allora Istituto Nazionale Fascista della Previdenza Sociale e i

privati, fu inaugurato alla presenza dalle locali autorità nel 1936. Dopo la

parentesi della guerra lo stabilimento riprese la sua vocazione alle cure

termali fino al 1993, anno della sua chiusura. Al suo interno ancora molti sono

gli oggetti che possono raccontare l’attività di cura che vi si svolgeva.

A Pernumia sarà

invece aperta la settecentesca Villa

Maldura Grifalconi Bonacossi, costruita nella prima metà del Settecento per

volontà di Alvise Grifalconi La villa fu oggetto di diversi passaggi di

proprietà che contribuirono a definire la struttura fino a farla divenire

quella che oggi conosciamo. Nel 1721 fu venduta alla famiglia Maldura che ne

fece la propria residenza di campagna. A questo periodo dovrebbe risalire la

decorazione interna della villa caratterizzata da stucchi alle pareti e da

fregi dipinti che richiamano le antiche grottesche di età romana. Alla famiglia

si deve anche la sistemazione del parco con statue in pietra tenera, la

costruzione di serre e di una limonaia destinate ad accogliere la collezione di

piante provenienti anche dall’estero.

I siti in provincia di

Padova, tranne Vigonza, sono curati dal Gruppo FAI Giovani di Padova.

Per gli orari di apertura è possibile consultare il sito www.giornatefai.it

Scarica il comunicato stampa

La galleria completa delle immagini è disponibile a questo link

(Studio Pierrepi)