VITROSR XT MicroSlide di Ortho Clinical Diagnostics ottiene il marchio CE: aggiunta la prima capacita’ multi-test alla tecnologia brevet

– Una tecnologia all’avanguardia che fornisce risultati accurati su cui i clinici possono basarsi e su cui possono fare affidamento, semplificando al contempo il flusso di lavoro e migliorando i tempiu’ di consegna

RARITAN, New Jersey, 13 marzo 2019 /PRNewswire/ — Ortho Clinical Diagnostics, azienda globale, leader per la diagnostica in vitro, ha annunciato oggi di aver ricevuto il marchio CE per VITROSR XT MicroSlide, una nuova tecnologia multi-test che da’ ai laboratori la possibilita’ di eseguire due test simultaneamente.

Le VITROSR XT MicroSlide di Ortho sono potenziate dalla DIGITAL CHEMISTRY, una tecnologia ottica che consente di ricavare molte piu’ informazioni da ogni test, rispetto a quanto sia stato possibile fare fino ad oggi, migliorandone le prestazioni, risparmiando tempo e spazio nel laboratorio, incrementando la produttivita’, e riducendo la quantita’ di campione necessaria per eseguire gli esami. Questo e’ un vantaggio importante per i pazienti critici o per quelli in cui sia problematico individuare le vene.

“Le rivoluzionarie MicroSlide VITROS XT sfruttano il potere della nostra tecnologia brevettata MicroSlide, per fornire risultati di massima qualita’, per ottenere una maggiore produttivita’, senza che i laboratori abbiano bisogno di alcuna modifica.” ha dichiarato Jennifer Paine, Responsabile del Business Field presso Ortho. “Eseguire due test per lastrina riduce il volume di campione necesario, rispetto alla tecnologia attuale. Questo approccio permette di avere risultati tempestivi, di particolare importanza specialmente per pazienti con quadri clinici complessi, sfidanti o critici.”

Le caratteristiche e i vantaggi chiave di VITROSR XT MicroSlide di Ortho includono:

“LA VITROS XT MicroSlide di Ortho e’ un importante salto tecnologico, con DIGITAL CHEMISTRY che rappresenta una vera rivoluzione nella ricerca di diagnosi cliniche costantemente affidabili e accurate,” ha affermato il Dr. Jorge Aldunate Ortega, Direttore del Laboratorio Clinico di RedSalud, in Cile. “Questa tecnologia rafforza Ortho come leader di fiducia nel campo della chimica e dell’immunodiagnostica.”

Le MicroSlide VITROSR di Ortho, che includono gli slide VITROSR UREA-CREA, TRIG-CHOL e GLU-Ca hanno ottenuto il marchio CE, garanzia di conformita’ con tutti i regolamenti applicabili dell’Unione Europea. Questi prodotti sono disponibili sul sistema integrato VITROSR XT 7600 acquistabili da marzo 2019. Il prodotto e’ attualmente disponibile per la vendita in diversi Paesi tra cui Cile, Francia, Germania, Hong Kong, Islanda, Italia, Spagna, Svizzera, Regno Unito, Australia, Liechtenstein, Norvegia e Nuova Zealanda.

Informazioni sui sistemi VITROSR di OrthoI sistemi integrati VITROSR per chimica clinica ed immunodiagnostica di Ortho Clinical Diagnostics costituiscono un portfolio di prodotti e di tecnologie brevettate che consentono ai laboratori di supportare i clinici nella diagnosi, nel monitoraggio e nella cura delle patologie. I prodotti VITROSR sono realizzati per supportare i laboratori clinici nell’ affrontare le sfide organizzative, operative ed economiche.

Informazioni su Ortho Clinical Diagnostics Ortho Clinical Diagnostics e’ un’azienda globale, leader per la diagnostica in vitro, al servizio dei laboratori clinici e delle strutture di immunoematologia. Ortho e’ presente negli ospedali, nelle reti ospedaliere, nelle banche del sangue e nei laboratori in oltre 125 Paesi. L’alta qualita’ dei prodotti e dei servizi Ortho consente ai professionisti sanitari di poter prendere le migliori decisioni terapeutiche. Per le strutture dedicate all’immunoematologia, i prodotti Ortho per la tipizzazione del sangue garantiscono che i pazienti ricevano sangue sicuro, con la giusta tipizzazione e le corrette unita’. Ortho mette a disposizione dei laboratori clinici nel mondo tecnologie sofisticate per l’esecuzione degli esami, sistemi evoluti di automazione, gestione delle informazioni e strumenti per l’interpretazione dei risultati, per garantire una piu’ efficiente ed efficace operativita’ ed una miglior cura dei pazienti. Lo scopo di Ortho e’ quello di migliorare e salvare vite grazie alla diagnostica, e in Ortho lo facciamo reinventando quello che e’ possibile reinventare. Questo e’ il concetto che ha caratterizzato Ortho per oltre 75 anni, ed e’ quello che spinge Ortho ad andare sempre piu’ avanti. Per maggiori informazioni, visitare il sito web www.orthoclinicaldiagnostics.com.

