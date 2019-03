SNAI F1, Gp Australia: Vettel e’ da poker. Sorpresa Leclerc, in quota e’ alla pari con Hamilton

(Milano, 14 marzo 2019) – Il pilota della Ferrari ha gia’ vinto tre volte a Melbourne ed e’ favorito, a 2,75, nella prima gara stagionale – Il suo compagno di squadra lo segue a 3,50, appaiato al campione del mondo in carica – L’inglese pero’ parte in vantaggio nella scommessa sul titolo mondiale.

Milano, 14 marzo 2019 – A Sebastian Vettel il primo round, a Lewis Hamilton il mondiale. Alla vigilia del Gp d’Australia, primo appuntamento con la stagione 2019 della Formula 1, la valutazione degli analisti SNAI rispecchia l’andazzo degli ultimi due anni: Ferrari avanti nei test invernali, Mercedes guardinga ma in grado di recuperare il gap nel corso della stagione. E dunque, a Melbourne, Sebastian Vettel conduce i giochi a 2,75, forte anche di un buon feeling con il circuito australiano, sui cui ha trionfato nelle ultime due edizioni. Con un altro successo arriverebbe complessivamente a quattro, eguagliando il record di Michael Schumacher. Hamilton lo insegue da vicino, a quota 3,50, ma la prospettiva cambia nel lungo termine, ossia nelle giocate sul titolo dove il pilota della Mercedes comanda a 2,25 e il ferrarista e’ la “seconda scelta” a 2,75.

Occhi su Leclerc – Se nella scorsa stagione la terza variabile nella lotta al titolo e’ stata rappresentata da Max Verstappen, quest’anno il giovane su cui puntare e’ Charles Leclerc, allievo della Ferrari Driver Academy giunto all’apice della carriera con l’arrivo a Maranello. Il feeling con la SF90 e’ stato immediato e il pilota monegasco e’ dato a 5,50 nella lotta iridata. A Melbourne, invece, le sue possibilita’ di trionfo sono pari a quelle di Hamilton, a 3,50, mentre il podio e’ quasi scontato a 1,33. Leclerc duella alla pari con Vettel (3,25 la valutazione su entrambi) nelle quote sul giro piu’ veloce, che da quest’anno assegna un punto in classifica. In gara, distanti tutti gli altri, a partire proprio da Verstappen della Red Bull (su cui pesa l’incognita del motore Honda), dato a 10. A 15 Valtteri Bottas della Mercedes, a 33 Gasly della Red Bull. Per tutti gli altri le quote oscillano 250 a 1.000 volte la posta.

Ufficio stampa Snaitech SpA

Cell. +39.348.4963434 – e-mail:[email protected]

(Immediapress – Adnkronos

Immediapress e’ un servizio di diffusione di comunicati stampa in testo originale redatto direttamente dall’ente che lo emette. Padovanews non e’ responsabile per i contenuti dei comunicati trasmessi.)