Schneider Electric presenta la nuova Area Professionisti dedicata agli installatori elettrici

Stezzano (Bergamo) 14 marzo 2019 – Il settore elettrico e’ in grande trasformazione, sia dal punto di vista tecnologico che da quello normativo. Gli installatori hanno la necessita’ di ampliare le loro competenze professionali e a muoversi agevolmente nel nuovo mondo dell’energia intelligente e interconnessa, per poter soddisfare efficacemente le esigenze dei loro clienti.

La vicinanza e il supporto agli installatori elettrici diventa sempre piu’ importante per affrontare le nuove sfide che il mercato propone, Schneider Electric ha creato l’Area Professionisti, uno spazio dedicato agli installatori accessibile dal sito web istituzionale (www.se.com/it/installatori). Registrandosi all’area professionisti l’installatore elettrico avra’ la possibilita’ di accedere ad un ambiente ricco di risorse, strumenti pratici, opportunita’ di formazione, servizi e vantaggi dedicati.

Alle risorse gia’ disponibili sulla pagina offerta agli installatori Schneider Electric aggiunge, tramite iscrizione all’area dedicata, ulteriori contenuti esclusivi. Collegandosi all’Area Professionisti l’installatore avra’ a sua completa disposizione:

• Uno strumento di richiesta di preventivo online direttamente a Schneider Electric, con la possibilita’ di allegare documenti, capitolati e immagini che descrivano tutte le esigenze del cliente; • Il prodotto del mese con informazioni, listini, cataloghi e tutte le guide pratiche; • Video tutorial approfonditi su temi di installazione e sulle nuove normative del settore; • Accesso ai software sempre aggiornati utili per l’installazione, la configurazione, l’aggiornamento degli impianti; • Informazioni sulle promozioni attive presso i distributori partner di Schneider Electric; • Supporto tecnico via chat; • Opportunita’ di formazione, partecipando ad appuntamenti online proposti dagli esperti Schneider Electric dedicati ad approfondimenti su nuove tecnologie, tematiche di installazione e vendita, con l’obiettivo di proporre le migliori soluzioni e supportare i clienti nella crescita all’interno del mercato.

Ad accompagnare gli installatori in questa nuova sezione trovi Mario l’elettricista, il simpatico esperto, che attraverso le sue video storie fornisce informazioni utili relative a prodotti e soluzioni, normative ed innovazioni utili per le esigenze applicative che gli installatori manifestano ogni giorno. I video, condivisi sui social network e presenti sulla pagina del sito, sono l’introduzione a un mondo di opportunita’ che Schneider Electric ha pensato per gli installatori elettrici.

