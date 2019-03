Nuovo Kaspersky Endpoint Security for Business: maggior controllo e nuove funzionalita’ per il rilevamento automatico delle anomalie

(Milano, 14 marzo 2019) – Kaspersky Lab presenta Kaspersky Endpoint Security for Business, la nuova generazione delle soluzioni per la protezione degli endpoint. Il nuovo KESB e’ dotato di Adaptive Anomaly Control, che rileva e blocca in modo intelligente le applicazioni anomale e il comportamento degli utenti, offrendo una protezione migliore dai miner e dalle cyberminacce della rete. Kaspersky Endpoint Security for Business mette a disposizione degli utenti anche una console di gestione ‘web-based – , insieme ad altre funzionalita’ che consentono di automatizzare le attivita’ di amministratore, il tutto per fornire ai team responsabili della sicurezza informatica maggior controllo su tutti gli endpoint all’interno delle infrastrutture aziendali.

Quando un’azienda raggiunge un certo livello di produttivita’, la protezione degli endpoint diventa un compito impegnativo, non solo perche’ le cyberminacce aumentano in maniera costante, ma anche perche’ le infrastrutture stesse diventano piu’ difficili da gestire e le superfici di attacco tendendo ad ampliarsi. Il nuovo Kaspersky Endpoint Security for Business e’ progettato proprio per aiutare le aziende a fronteggiare tutte queste sfide.

Nuove funzionalita’ per endpoint piu’ sicuri e per una protezione migliore dalle cyberminacce ‘web-based –

Kaspersky Endpoint Security for Business potenzia la prevenzione dalle cyberminacce emergenti. L’Adaptive Anomaly Control e’ una funzionalita’ intelligente che effettua un’analisi comportamentale degli utenti e ‘memorizza – i modelli delle loro attivita’: in questo modo puo’ bloccare le azioni che risultano anomale per un particolare utente. Il processo e’ completamente automatizzato: gli amministratori della sicurezza IT non hanno bisogno di configurare manualmente le regole. Tutto questo consente loro di risparmiare tempo e di ridurre il rischio legato ai falsi positivi.

Nel 2018 gli esperti hanno rilevato un picco per quanto riguarda gli attacchi legati al mining, un fenomeno che ha interessato piu’ di cinque milioni di utenti . La funzione Web Control presente nella nuova soluzione di Kaspersky Lab mette in campo alcune tecniche che hanno lo scopo preciso di rivelare e bloccare il mining per la creazione di criptovalute, evitando cosi’ che le risorse informatiche dei sistemi aziendali vengano controllate dai malware proprio per attivita’ di mining malevolo.

Il nuovo Kaspersky Endpoint Security for Business mette a disposizione anche funzionalita’ ulteriori per prevenire le cyberminacce ‘web-based – . Lo scanning del traffico crittografato, presente grazie alla funzionalita’ Web Threat Protection, attiva una protezione che consente di identificare e bloccare quelle cyberminacce che tentano di usare canali crittografati per introdursi nei sistemi senza essere rilevate. Web Threat Protection scansiona il traffico HTTP crittografato in entrata e in uscita in modo da intercettare possibili attivita’ malevole.

Kaspersky Endpoint Security for Business e’ dotato di un set completo di tecnologie per la protezione, rese ancora piu’ forti dalla Threat Intelligence e da tecniche ‘ML-assisted – ; e’ dotato anche di sistemi di controllo per la sicurezza informatica – come Device Control and Encryption o Vulnerability and Patch Management – e di un’integrazione con Kaspersky Endpoint Detection and Response, per proteggere i clienti da possibili danni o perdite dal punto di vista operativo ed economico.

Gestione flessibile e maggior controllo per quanto riguarda la protezione

Kaspersky Lab fa ulteriori passi in avanti nel miglioramento delle capacita’ di gestione della sua soluzione piu’ importante per la protezione degli endpoint, in modo da mettere a disposizione dei team di sicurezza IT il tool robusto, flessibile e adatto di cui hanno bisogno per garantire la sicurezza di tutti i PC, i server e i dispositivi mobile utilizzati dai dipendenti.

La console di gestione del prodotto – Kaspersky Security Center – e’ ora disponibile nella versione web. Non richiede l’installazione di alcun software o l’apertura di porte di rete, essendo disponibile nei browser. Con questa versione web tutti gli amministratori della sicurezza IT possono gestire le funzionalita’ e le policy, monitorando la sicurezza grazie a delle dashboard personalizzate, lavorando, ad esempio, anche dai loro tablet, da remoto. La console ha un nuovo design ‘user-friendly – che rende la personalizzazione delle dashboard semplice e comoda.

L’applicazione standard per l’interfaccia di programmazione, OpenAPI, rende piu’ semplice l’integrazione di Kaspersky Security Center con eventuali sistemi di terze parti. Grazie a questa integrazione, sistemi come le piattaforme SIEM, SOAR e EDR possono ricevere dati dalla console o utilizzarla per la gestione della protezione degli endpoint.

I team responsabili della sicurezza IT di solito sono occupati da molte attivita’ di routine: questo significa che, per loro, e’ piu’ difficile concentrarsi su obiettivi strategici a lungo termine o anche su questioni che possono sembrare meno urgenti. Kaspersky Endpoint Security for Business permette di automatizzare alcune attivita’, come gli aggiornamenti software, ad esempio, che, diversamente, richiederebbero molto lavoro manuale. Automatizzare gli aggiornamenti dei software, con la gestione delle vulnerabilita’ e delle relative patch, aiuta a ridurre i rischi di possibile penetrazione nelle reti attraverso software obsoleti. Tutte le nuove versioni di Kaspersky Endpoint Security for Business, inoltre, verranno implementate automaticamente in tutti gli endpoint, senza che venga richiesta alcuna azione particolare da parte degli amministratori, eccezion fatta per l’approvazione e l’accettazione del contratto di licenza. Tutto questo puo’ aiutare le aziende a tenere costantemente aggiornata la propria protezione, un aspetto fondamentale per far fronte alle nuove minacce informatiche.

‘I team responsabili della sicurezza IT devono mantenere un equilibrio tra la necessita’ di avere un adeguato livello di protezione negli endpoint e il bisogno di non farsi travolgere da un numero eccessivo di attivita’ da portare avanti manualmente e da notifiche da tenere sotto controllo. La via di mezzo e’ avere a disposizione una soluzione di protezione intelligente e con tool di gestione che consentano un certo livello di automazione e di controllo. Kaspersky Endpoint Security for Business e’ in grado di mettere tutto questo a disposizione degli amministratori responsabili della sicurezza IT, che hanno bisogno di poter contare in ogni caso sulla protezione dei loro endpoint – , ha commentato Morten Lehn, General Manager Italy di Kaspersky Lab.

Il prodotto e’ gia’ disponibile a livello globale. Ulteriori informazioni su Kaspersky Endpoint Security for Business e sulle applicazioni, oltre alla scheda tecnica, sono a disposizione sul sito web dell’azienda, nella pagina dedicata.

Informazioni su Kaspersky Lab

Kaspersky Lab e’ un’azienda di sicurezza informatica a livello globale che opera nel mercato da oltre 21 anni. La profonda intelligence sulle minacce e l’expertise di Kaspersky Lab si trasformano costantemente in soluzioni di sicurezza e servizi di nuova generazione per la protezione di aziende, infrastrutture critiche, enti governativi e utenti privati di tutto il mondo. Il portfolio completo di sicurezza dell’azienda include la miglior protezione degli endpoint e numerosi servizi e soluzioni di sicurezza specializzati per combattere le sofisticate minacce digitali in continua evoluzione. Piu’ di 400 milioni di utenti sono protetti dalle tecnologie di Kaspersky Lab e aiutiamo 270.000 clienti aziendali a proteggere cio’ che e’ per loro piu’ importante. Per ulteriori informazioni: www.kaspersky.com/it

