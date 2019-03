La danza cosmica, conferenza nell’ambito della mostra di Massimo Saretta

venerdi 15 marzo 2019, alle ore 17:30 alla Galleria Cavour (piazza Cavour, 4), in occasione della mostra fotografica “Un’idea di India”, prende avvio il primo delle quattro conferenze legate alla cultura indiana, organizzate in collaborazione con il Comune di Padova e la Regione Veneto dal titolo “La danza Cosmica”, a cura del Prof. Guido Zanderigo (presidente dell’associazione Vais -Venetian Academy of Indian Studies).

L’ingresso e’ gratuito.

Infoline: 049 8206730

L’incontro tratteggia il mito di Shiva Nataraja e indaga gli aspetti simbolici ad esso associati.

A seguire, la danzatrice Marianna Biadene, presentera’ uno spettacolo tematico di danza indiana bharatanatyam incentrato sulla figura di Nataraja, il Signore della Danza.

Le fotografie di Massimo Saretta hanno conquistato i padovani e non solo.

L’assessore alla cultura Andrea Colasio commenta: “La mostra di Massimo Saretta sta registrando un grandissimo successo di pubblico: in questi primi 10 giorni di apertura sono gia’ 4800 i visitatori, tra padovani e turisti che la hanno visitata, affascinati dalle coinvolgenti e coloratissime immagini che restituisco un racconto dell’India piu’ vera, legata a tradizioni millenarie e a una vita ancora profondamente scandita da una profonda spiritualita’. Un centinaio di immagini che non possono lasciare indifferente il visitatore, trasportato in un mondo lontano grazie anche al coinvolgente allestimento dell’esposizione”.

Presentazione – Programma

Dal 1edeg; marzo al 5 maggio 2019 si svolge a Padova, sotto il patrocinio e con la collaborazione dell’amministrazione comunale, un evento inedito e completamente incentrato sull’India: in una prestigiosa sala espositiva di proprieta’ del Comune nel centro storico della citta’, e’ allestita la mostra fotografica “Un’idea di India”, che raccoglie numerosi scatti del fotografo Massimo Saretta in India nell’arco di 10 anni.

Nel corso dei due mesi di esposizione, la mostra fotografica ospitera’ un ricco programma di appuntamenti incentrati sull’arte e la cultura dell’India. Ciascun incontro sara’ dedicato ad un aspetto particolare della cultura indiana e si articolera’ in due momenti: una conferenza presentata da relatori esperti e professori di indologia e una performance tematica di danza classica indiana che illustrera’ i contenuti esposti nella conferenza attraverso il linguaggio della danza e della narrazione.

Le conferenze saranno presentate dai relatori: prof. Guido Zanderigo (presidente dell’associazione scientifico culturale Vais -Venetian Academy of Indian Studies); prof. Thomas Dahnhardt (Universita’ Ca’ Foscari di Venezia) e prof. Fabrizio Ferrari (Universita’ di Padova) ed il professor Gastone Scarabello (curatore della mostra) e docente dell’ Isfav.

Gli spettacoli di danza classica indiana, a cura dell’associazione Gamaka, saranno presentati da artisti di richiamo nazionale ed internazionale ospiti dall’India (Marianna Biadene e Apoorva Jayaraman) .

(Tratto da: http://www.padovanet.it)

(Leggi tutta la notizia sul portale http://www.padovanet.it – rete civica del Comune di Padova)

http://www.padovanet.it/notizia/20190314/comunicato-stampa-la-danza-cosmica-conferenza-nell%E2%80%99ambito-della-mostra-di-massimo