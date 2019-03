Inps, Morrone verso nomina a sub commissario

Roma, 14 mar. – (AdnKronos) – Sara’ Adriano Morrone ad affiancare Pasquale Tridico alla guida dell’Inps come sub commissario. A quanto apprende l’Adnkronos sarebbe questo il nome sul quale il governo avrebbe trovato l’accordo. Morrone e’ stato ex direttore generale Enpaia, l’ente di previdenza dei lavoratori agricoli e capo della segreteria dell’ex direttore generale dell’Inps Mauro Nori. Per ironia della sorte e’ stata propria la rinuncia di Nori a spianare la strada della sua nomina.

(Adnkronos)