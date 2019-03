Enel: padova, conclusa con successo operazione ‘cicogne sicure’

Padova, 14 mar. (AdnKronos) – Sono ancora piu al sicuro le tre cicogne che hanno scelto di costruire il proprio nido su un traliccio dell’energia elettrica a Camazzole di Carmignano di Brenta, nel padovano. In sinergia e con la supervisione degli esperti Lipu, i tecnici di E-Distribuzione con maestria e cura, grazie a specifici accorgimenti, hanno infatti messo ulteriormente in sicurezza la casa di questi splendidi volatili che sempre piu spesso dimostrano di preferire i tralicci a torri e campanili.

Per il secondo anno le cicogne hanno scelto Camazzole come zona di riproduzione. Per tutelare questi splendidi volatili gia nel 2018 la Societa per la gestione della rete elettrica di Media e bassa tensione aveva provveduto ad isolare diversi tralicci.

Anche in questa circostanza i tecnici di E-Distribuzione hanno realizzato le attivita necessarie per prevenire il contatto, con i cavi in tensione. L’incolumita delle cicogne e stata garantita attraverso un particolare tipo di protezione che consente di isolare tratti di conduttori. Si tratta di guaine testate per livelli di tensione fino a 24.000 Volt con la peculiarita di non deteriorarsi nel tempo sotto l’azione dei raggi UV e delle variazioni di temperatura, umidita ecc.. In questo modo e stata realizzata un’ampia zona di sicurezza intorno al nido.

(Adnkronos)