Enada Rimini – Snaitech presenta The Age of The Gods

(Rimini, 14 marzo 2019) – Allo stand la demo del prodotto Playtech, disponibile a breve, in esclusiva sulle videolotteries nelle gaming hall e nei betting shop Snai.

Rimini, 14 marzo 2019 – Una delle grandi novita’ in rampa di lancio a Enada Primavera, 31esima Mostra internazionale degli apparecchi da intrattenimento e da gioco, in corso a Rimini, riguarda la presentazione in versione demo di “The Age of The Gods” prodotto di Playtech gia’ disponibile in versione online e mobile insieme a tutti gli altri proposti nella sezione slot machine, in una visione del gioco sempre piu’ multicanale.

The Age of The Gods, tra le creazioni piu’ apprezzate del produttore britannico Playtech, e’ una slot machine che presenta 5 rulli e 10 linee di vincita. A colpire, innanzitutto, l’ambientazione imponente, cui si aggiunge un maestoso accompagnamento sonoro: Zeus, Athena, Hercules, Poseidon, ma anche Hades, l’intero Olimpo si mobilita per una serie di slot davvero incredibili, una piu’ bella e affascinante dell’altra. Anche parte dello stand in fiera e’ dedicata proprio alla mitologia ellenica, dominata dal ‘Monte Olimpo – e da monitor led che trasmettono video dell’offerta completa di prodotti Snaitech.

Con l’allargamento dell’offerta, nelle gaming hall Vincendo, Snaitech realizzera’ la completa integrazione tra gioco fisico e on-line, permettendo all’utente di muoversi in completa autonomia, interagendo con il proprio smartphone o il proprio tablet.

