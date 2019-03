Dino Villatico racconta la Sinfonia n. 80 in re minore di Haydn

53ma Stagione concertistica 2018/2019

Lezioni di sabato- Ripetizioni di musica al Liviano

Seconda edizione

Sabato 16 marzo 2019 in Sala dei Giganti al Liviano di Padova il quarto appuntamento della seconda edizione de "Lezioni di sabato – Ripetizioni di musica al Liviano".

La Lezione di sabato 16 marzo 2019 alle 17.30 verterà

sul concerto diretto da Orazio Sciortino,

giovane musicista dalle molte vocazioni, attivo come compositore, pianista e

direttore. L’argomento sarà la Sinfonia n. 80 in re

minore di Franz Joseph Haydn, grande innovatore del genere, che

si segnala per la sua manipolazione di cellule tematiche semplici in

costruzioni complesse e ricche di contrasti che aprono la strada al sinfonismo

beethoveniano. Il relatore sarà Dino

Villatico, una delle penne del quotidiano La Repubblica, riconosciuto come

uno dei più importanti critici musicali italiani.

Dino Villatico

La Sinfonia n. 80 di

Joseph Haydn fu composta nel 1784 per un concerto legato alla Quaresima:

infatti, come notò Robbins Landon, i temi del primo e del terzo movimento

possono essere ricondotti a variazioni su una melodia gregoriana legata alla

Pasqua, Incipit lamentatio, già usata da Haydn nella Sinfonia n. 26.

Si tratta, inoltre, di una delle poche sinfonie di Haydn in tonalità minore:

una scelta che, nel compositore austriaco, è spesso associata ad uno schema

formale in qualche modo sperimentale. Nel primo movimento, in forma-sonata, fa

insolitamente capolino una sorta di terzo tema danzereccio del flauto che

diventa protagonista dello sviluppo. Un esempio della straordinaria forza creativa

di Haydn, al quale si deve molto di quell’elaborazione «spaziale» del discorso

musicale per mezzo di elementi semplici messi in costante variazione, di brevi

incisi che si palleggiano nello spazio sonoro, che in seguito verrà fatta

propria dallo stesso Beethoven.

Le

lezioni avranno luogo presso la Sala dei Giganti al Liviano alle ore 17.30.

Le “Lezioni di sabato. Ripetizioni di musica al

Liviano” sono realizzate con il sostegno del Ministero dei Beni e delle

Attività Culturali, della Regione del Veneto, del Comune di

Padova, di Fondazione Antonveneta, della Associazione Amici OPV

e la collaborazione dell’Università degli Studi di Padova.

Biografia

Dino Villatico,

musicologo, collaboratore di prestigiose riviste del settore come Classic

Voice, Villatico è critico musicale del quotidiano La Repubblica.

È stato a lungo docente di storia della musica, e storia ed estetica musicale

in vari conservatori. Poliglotta (parla correntemente 5 lingue), è appassionato

di arti e scienza. Permeato di cultura classica e cultore del mondo latino e

greco, Villatico è inoltre fine letterato, scrittore, poeta e drammaturgo.

