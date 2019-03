Di Maio: ‘Foto Sarti? Uno schifo’

Roma, 14 mar. (AdnKronos) – Quello che sta succedendo sul caso Sarti “e’ uno schifo”. Lo dice, a margine di una visita a Policoro (Matera), il vicepremier Luigi Di Maio, leader del Movimento 5 Stelle. “E’ veramente assurdo – attacca il capo politico grillino – che trasmissioni di reti nazionali commentino foto personali della deputata, di cui non ce ne frega niente. Sono episodi assurdi che vengono tollerati e si verificano soltanto nei confronti di persone che non possono difendersi”. “I probiviri seguiranno tutta la procedura sulla deputata Sarti – ha sottolineato Di Maio -, di certo non per queste foto di cui non ce ne frega niente”.

