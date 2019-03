Italia vs Francia: la presentazione dell’incontro del torneo Sei Nazioni femminile 2019 in programma domenica 17 marzo allo Stadio “Plebiscito” di Padova in conferenza stampa

venerdi 15 marzo, ore 12:00

sala Giulio Bresciani Alvarez – Palazzo Moroni

Intervengono:

Diego Bonavina, assessore allo sport;

per la FIR – delegazione azzurra:

Maria Cristina Tonna, coordinatrice attivita’ femminile;

Riccardo Bonaccorsi, accompagnatore;

Andrea Di Giandomenico, head coach;

Manuela Furlan, capitano;

Elisa Giordano, Sofia Stefan, atlete;

per il Comitato organizzatore:

Franco Beraldin, presidente Valsugana Rugby Padova.

(Tratto da: http://www.padovanet.it)

(Leggi tutta la notizia sul portale http://www.padovanet.it – rete civica del Comune di Padova)

http://www.padovanet.it/notizia/20190314/conferenza-stampa-sei-nazioni-femminile-italia-vs-francia