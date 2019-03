ANSA Productions ha annunciato la promozione della dirigenza senior e due nuove assunzioni nell’esecutivo

– LOS ANGELES, 14 marzo 2019 /PRNewswire/ — ANSA Productions, produttore del centenario Los Angeles Auto Show (LA Auto ShowR) e di AutoMobility LA, ha annunciato una promozione all’interno del suo team dirigenziale senior chiave, e nuove entrate nei reparti marketing e vendite dell’azienda. Come conseguenza della crescita e del successo continui della fiera, ANSA Productions ha deciso di promuovere Terri Toennies, che precedentemente per l’azienda ricopriva il ruolo di Vicepresidente esecutivo e Direttore generale, a Presidente, e ha anche dato il benvenuto a Elly Ahn McCloud in veste di Vicepresidente marketing e comunicazione, assieme a Maureen McGrath, nominata Vicepresidente delle vendite e delle relazioni con i partner.

“In questo entusiasmante periodo di grande trasformazione per il settore automobilistico, e con la convergenza di diversi settori come auto, tecnologia e lifestyle, il LA Auto Show continua a crescere, adattarsi e offrire esperienze uniche a coloro che partecipano e agli esperti del settore presenti da tutto il mondo,” ha dichiarato Lisa Kaz, proprietaria e Amministratore Delegato di ANSA Productions. “Data la nostra continua evoluzione e’ di fondamentale importanza per noi investire nei giusti talenti. Queste persone portano a termine importanti compiti e avranno un ruolo fondamentale nella nostra continua crescita e successo.”

Toennies lavora negli eventi e nell’ospitalita’ da 35 anni, oramai veterana, ha gestito e fatto crescere con successo il LA Auto Show per piu’ di sei anni. Continuera’ il suo impegno con ANSA Productions nel portare avanti il settore creando esperienze innovative, di valore e coinvolgenti per una delle fiere automobilistiche piu’ grandi del mondo, ora con la nomina di Presidente. Oltre al suo lavoro con LA Auto Show e AutoMobility LA, Toennies fa parte del Consiglio di Amministrazione del South Park Business Improvement District di Los Angeles, dove presiede il comitato District Identity & Marketing Committee. E’ inoltre membro attivo dell’International Association of Exhibitors and Events (IAEE), dell’International Association of Venue Managers (IAVM), e del Meeting Professionals International (MPI).

McCloud, il nuovo leader in Marketing e Comunicazione di ANSA Productions, porta con lei la sua esperienza di piu’ di 20 anni nelle vendite e nel marketing, assieme alle fiere commerciali, eventi e gestione di conferenze. Oltre al suo lungo incarico nelle fiere commerciali e nello spazio eventi, McCloud ha ottenuto certificazioni in strategia di eventi e gestione esposizioni dal Meeting Professionals International (MPI) e dall’International Association of Exhibitions and Events (IAEE). E’ anche membro dell’American Marketing Association (AMA).

McGrath, veterana da 35 anni nel settore degli eventi, ha prodotto eventi su larga scala nel settore dell’intrattenimento e ha anche lanciato diverse strutture ricettive rinomate. Nel suo incarico con ANSA Productions, dirigera’ le iniziative di vendita, di partenariati e di sponsorizzazione per il LA Auto Show e AutoMobility LA.

Per maggiori informazioni sui membri del team esecutivo di LA Auto Show, visitare il sito https://laautoshow.com/history.

Informazioni su Los Angeles Auto Show e su AutoMobility LAFondato nel 1907, il Los Angeles Auto Show (LA Auto ShowR) e’ il maggiore salone dell’auto dell’America Settentrionale della stagione ogni anno. Nel 2016, i Press & Trade Days della fiera sono stati fusi con il Connected Car Expo (CCE) e sono diventati AutoMobility LA, la prima fiera commerciale del settore in cui convergono le industrie che producono tecnologia e le case automobilistiche per lanciare nuovi prodotti e tecnologie e discutere i problemi piu’ pressanti che circondano il futuro del trasporto e della mobilita’. AutoMobility LA 2019 si terra’ al Los Angeles Convention Center dal 18 al 21 novembre, con il debutto di veicoli di vari costruttori. LA Auto Show 2019 aprira’ al pubblico dal 22 novembre al 1 dicembre. AutoMobility LA e’ il luogo dove la nuova industria automobilistica fa affari, presenta prodotti innovativi e rilascia annunci strategici davanti ai media e i professionisti del settore da tutto il mondo. LA Auto Show e’ approvato da Greater L.A. New Car Dealer Association ed e’ offerto da ANSA Productions. New Car Dealer Association ed e’ gestito da ANSA Productions. Per ricevere le ultime notizie e informazioni sul salone, seguite LA Auto Show su Twitter, Facebook o Instagram e per ricevere gli avvisi iscrivetevi sul sito http://www.laautoshow.com/. Per maggiori informazioni su AutoMobility LA, visitate il sito http://www.automobilityla.com/ e seguite AutoMobility LA su Twitter, Facebook o Instagram.

