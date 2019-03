Al Politecnico di Milano il 15 marzo l’Hackathon “Prepararsi al futuro” sull’economia civile

(Milano, 45 marzo 2019) – Organizzata da Next (Nuova Economia per Tutti) in collaborazione con Federcasse (Federazione italiana delle Banche di Credito Cooperativo) e SEC (Scuola di Economia Civile) una giornata di studio e confronto in vista del primo Festival Nazionale dell’Economia Civile che si terra’ a Firenze dal 29 al 31 marzo

Il 15 marzo 2019, presso il Politecnico di Milano, si terra’ l’Hackathon ‘Prepararsi al futuro – Le idee sostenibili verso Firenze – , dedicato all’innovazione sociale e ambientale organizzato da NeXt in vista del primo Festival Nazionale dell’Economia Civile.

L’hackathon, che permettera’ di confrontarsi con esperti del settore, avra’ come tema quello della valorizzazione e della rigenerazione degli spazi urbani, con un focus sulla creazione di percorsi turistici e sostenibili. All’evento saranno presenti: Elena Granata (prof.ssa Politecnico di Milano e docente SEC), Fiore de Lettera (direttore del magazine di architettura Cityproject.it e Impossible Studio), Ilaria Pais (tutor di Avanzi Make a Cube), Sebastiano Marinaccio (Presidente di Mercatino.it), Maya Plata (Direttore Generale Open House Milano) ed un delegato di BCC.

Le migliori esperienze innovative saranno premiate nel corso del Festival Nazionale dell’Economia Civile di Firenze (il bando e’ scaricabile dal sito www.festivalnazionaleeconomiacivile.it).

L’Hackathon del 15 marzo sara’, infatti, un prezioso contributo in vista dell’avvicinamento al primo Festival Nazionale dell’Economia Civile che si terra’ dal 29 al 31 marzo si terra’ a Firenze – nel prestigioso ‘Salone dei Cinquecento – di Palazzo Vecchio.

Il Festival, ideato da Federcasse, progettato e organizzato con Next-Nuova Economia per Tutti e SEC-Scuola di Economia Civile, vuole promuovere un’economia che mette al centro l’uomo, il bene comune, la sostenibilita’ e l’inclusione sociale. Che crede nel lavoro e nel valore delle imprese. Un’economia che considera il profitto come mezzo e non come fine, che vuole offrire soluzioni concrete al problema occupazionale. Che vuole ridurre le disuguaglianze e contribuire a far crescere una Italia migliore, ricca di culture, paesaggi, arti e mestieri. Nella quale l’innovazione si sposa con la tradizione. Un’Italia aperta al mondo.

Al Festival parteciperanno oltre 80 testimoni e relatori nazionali ed internazionali, si articolera’ in 15 panel nei quali si discutera’ di economia, innovazione, lavoro, sviluppo sostenibile, finanza e in 2 sessioni interattive dedicate a start-up, giovani innovatori e imprese.

(Immediapress – Adnkronos

Immediapress e’ un servizio di diffusione di comunicati stampa in testo originale redatto direttamente dall’ente che lo emette. Padovanews non e’ responsabile per i contenuti dei comunicati trasmessi.)