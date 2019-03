Venezia: hard rock cafe sostiene con 4 mila euro il ‘camp of rock’ (3)

(AdnKronos) – “Siamo felici di iniziare questa collaborazione con Champions’ Camp e di sostenere questo progetto educativo che vede la musica finalmente al centro di un percorso di integrazione tra ragazzi con difficolta e non – dichiara Eleonora Verdica Costantini, Sales Marketing Manager di Hard Rock Cafe Venezia- Con la donazione in denaro diamo l’opportunita di far vivere un’esperienza unica a ragazzi che non hanno la possibilita, per motive economici o socio culturali che riguardano le famiglie di provenienza, di fare una vacanza studio e allo stesso tempo di avvicinarsi al mondo della musica. La nostra non vuole essere pero una semplice elargizione ma un contributo fattivo e progettuale. Cosi abbiamo fortemente voluto unire le nostre competenze con quelle dello staff di Champions’ Camp e siamo riusciti a creare delle belle sinergie per far vivere ai ragazzi un camp estivo indimenticabile dal sapore rigorosamente rock”.

“E’ con grande piacere che annunciamo questa importante collaborazione con Hard Rock Cafe Venezia che portera un grande valore aggiunto alle settimane del Camp of Rock. Grazie alla partnership avremo la possibilita di inserire educatori e formatori della storia della musica rock all’interno del corpo insegnanti ed affiancheranno i maestri di musica coinvolti nel progetto – dichiarano Fabrizio Corti e Andrea Martinello, fondatori e soci di Champions’ Camp – e questo ci fa molto piacere. Grazie al sostegno di Hard Rock Heals Foundation avremo la possibilita di ospitare dieci bambini in difficolta che coltivano la passione per la musica, il tutto in linea con la filosofia dell’organizzazione che da sempre e attenta e sensibile al sociale ed ha sviluppato in tredici anni di attivita vari progetti di sostegno a persone in difficolta e con disabilita. Questo nuova possibilita ci rende molto felici e faremo del nostro meglio per far vivere belle emozioni ed esperienze indimenticabili a tanti bambini.”

(Adnkronos)