Venezia: hard rock cafe sostiene con 4 mila euro il ‘camp of rock’ (2)

(AdnKronos) – Inoltre il team del Cafe di Venezia trasformera il camp in una vera e propria “School of Hard Rock” proponendo lezioni – viaggio nella storia della musica rock attraverso il racconto delle storie dei personaggi, le immagini degli eventi e dei concerti che l’hanno segnata. Si tratta di un vero e proprio progetto didattico che il Cafe veneziano rivolge da 8 anni ai ragazzi delle Scuole Primarie e Secondarie di primo e secondo grado.

“Hard Rock Heals Foundation vive per ‘Love.Amplified’ come recita il motto dell’organizzazione- commenta Kellie Brown, Manager della Global Philanthropy per Hard Rock International – Rientra nel nostro impegno per migliorare la qualita della vita delle persone attraverso il potere della musica. Grazie al nostro programma di sussidi annuali offriamo l’opportunita per ogni team di Hard Rock di proporre un’organizzazione benefica da supportare nella propria comunita di riferimento. Con location in oltre 75 paesi, questo processo ci consente di servire diverse comunita locali attraverso partner fidati che condividono la convinzione che la musica abbia un potere benefico”.

Nel 2019 per il terzo anno consecutivo Hard Rock Heals Foundation sostiene programmi educativi gestiti da organizzazioni o associazioni che operano sul territorio attraverso donazioni che offrono maggiori opportunita a coloro che condividono con Hard Rock la passione per la musica. Quest’anno la fondazione donera un totale di 250.000 dollari a enti di beneficenza locali per sostenere i loro sforzi legati alla musica.

